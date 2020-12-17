风华正茂却成为前车之鉴——《我们的父辈》

今天聊聊德剧《我们的父辈》。

片名Unsere Mütter, unsere Väter / Generation War (2013)，别名我们的母亲，我们的父亲 / 战争的记忆。

这是一部德国在2013年出品的迷你连续剧，我们看惯了英美阵营宣传二战的电影，不妨看看德国人在七十多年后是如何看到那段历史的。

《我们的父辈》虚构了五名德国青年，他们是从小一起长大的发小，在1941年时他们在时代洪流的冲击下，各奔东西、坎坷沉浮，每个人的命运也由此发生了巨大变化。

《我们的父辈》时间点从1941年开始，彼时第三帝国正在策划入侵苏联，同时开始加紧对犹太人的政策。1941年6月，德国撕毁《苏德互不侵犯条约》，开始执行巴巴罗萨计划，以闪击战入侵苏联，苏德战争爆发。

威廉·温特Wilhem Winter和弗里德海姆·温特Friedhelm Winter是亲兄弟俩，哥哥威廉·温特已经是一名少尉，带着一支德军小部队，弟弟弗里德海姆·温特也在哥哥的连队里服役。

女青年夏洛特Charlotte立志要成为一名随军护士，力所能及地为帝国效力。夏洛特工作的战地医院就在温特连队所在前线后方不远处。

另一位女青年格瑞塔Greta凭借自己美丽大方和动人歌喉，憧憬着有朝一日能够成为像玛琳·黛德丽那样的著名歌星。

第五位年轻人维克多Viktor是一位德国籍犹太人，他老爸开了一家裁缝店，他也准备接手做一名裁缝。他和格瑞塔是一对令人艳羡的情侣。

在德军即将启程前往苏联的前夜，他们聚在一起喝酒庆祝，载歌载舞、把酒言欢，相互许下承诺，约定要在圣诞节再在柏林相聚。

故事就从他们在酒吧里聚会的这一夜开始，那时候的他们意气风发，真的是“恰同学少年，风华正茂，书生意气，挥斥方遒。”

他们憧憬着战争胜利后的美景，似乎“到中流击水，浪遏飞舟”就在眼前。

五名青年各不相同的人生从此开始产生巨大分歧。

职业、种族、性格、性别、意识形态，不同的组合在命运的安排下，走上不同归宿。

哥哥威廉曾经参加过波兰战争、法国战争，年纪轻轻当到德军少尉，一直也是父亲的骄傲。而弟弟弗里德海姆则显得文艺一些，更加爱好和平，对狂热的第三帝国并不感冒，这样他也被父亲鄙夷，视为家庭耻辱。

仅仅是同一个家庭的两个年轻人，所遭受的待遇就截然不同。如果是女性、犹太人、平民职业，结果就会差别更大。

夏洛特和威廉互有好感，大家都知道，但夏洛特一直等着威廉表白，偏偏威廉担心战死沙场会让夏洛特伤心，故意不表白。

两个相爱的人却不能在一起，因为他们不知道还有没有明天。

小小剧透一下，他们俩之间的对手戏催人泪下，观看前可以准备好纸巾。

格瑞塔和维克多整天腻歪在一起，恨不得长相厮守。但是在水晶之夜即将开始后，他们的爱情美梦破灭了，至死两人都没能再见一面。

水晶之夜是指1938年11月9日至10日凌晨，希特勒授意纳粹势力袭击德国和奥地利的犹太人的事件，这标志着纳粹对犹太人有组织的屠杀的开始。

格瑞塔成了盖世太保淫威下的附庸，维克多则像丧家之犬一样终日逃窜。

《我们的父辈》正剧只有3集，但想要完整看完这部德剧的话，还需要看一看第4集《我们的父辈：纪实》。

《我们的父辈》中的五位主角形象虽是虚构，但每一段故事情节都有着真实历史事件做背景。只要观众看完第4集《我们的父辈：纪实》就会对二战末期的德国有更加深刻的了解。

水晶之夜、盖世太保、政治犯、德军缓刑队、游击队、焦土政策、集中营……一项项二战标志均有不同篇幅表现。

打仗打赢了，胜利了，他们就是英雄，

打仗打输了，投降了，她们就是猪猡。

“战争不是由拼搏组成的，而是等待。等待下一场战争，等待下一顿饭，等待下一个清晨。”

正所谓，兴百姓苦、亡百姓苦。只要阶级还存在，底层民众就不可能过上好日子。统治阶级会为了维系自己的统治，而想出各种各样的幺蛾子，哪怕拉上全国百姓给自己陪葬，也不愿意放弃统治的权力。

“不管他们有没有做什么，当你被仇视，你的一切都是错的。”

统治者们在面临统治危机时，只需要设定一个假想敌就行。他们不可能改变制度，革了自己的命，而是会通过强大的宣传工具传播恐惧，以此达到统治目的。

我们要警惕民粹主义，更要警惕鼓吹民粹主义的投机分子。凡是鼓吹各种各样极端思想的人，本质上都是想利用极端思维哗众取宠，以此获得政治利益。二战中希特勒上台之路，日本中下层军官冒险发动的“九·一八事变”，无一不印证了这种套路。近一点的可以看看懂王，不惜消耗灯塔国苦心经营多年的美国梦幻想，也要靠着红脖子上台。

就像剧中台词反复提及的，“战争总是将我们最恶的一面展现出来”。

善良的人早早地就死绝了。比如弟弟弗里德海姆从反战人士到杀人不眨眼的士兵，目的正是为了活下去。

“年轻人无知，渴望战争，明知不可为而为之。”他为了让身边12岁的屁大孩子明白自己被灌输了错误的极端思想，不惜用自己的生命去证明。当他选择赎罪时，迎接他的却是死亡。

“战争不是关于死亡，而是我们怎么个死法。”

想要远离战争，那就要用巨大的威慑力保持和平。世界从来没有太平过，我们现在只是有幸生活在一个和平国家。如果没有那些镇国重器，光听着公知们的忽悠，我们早就成了列强的殖民地，过着集中营都不如的生活。

今年一场席卷全球的疫情撕下了西方社会伪善的遮羞布，蹦跶多年的公知们也被渐渐擦亮眼睛的群众唾弃。我们应该更加珍惜和平，《我们的父辈》里的五名年轻人就是前车之鉴，如果不想我们没有后辈、不想我们的后辈如此看待我们，就一定要认清形势，和平是自身强大赢得的，而不是别人施舍的。

风华正茂却成为前车之鉴，

身处和平须谨记殷鉴不远。

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