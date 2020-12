风华正茂却成为前车之鉴——《我们的父辈》 今天聊聊德剧《我们的父辈》。 片名Unsere Mütter, unsere Väter / Generation War (2013),别名我们的母亲,我们的父亲 / 战争的记忆。 这是一部德国在2013年出品的迷你连续剧,我们看惯了英美阵营宣传二战的电影,不妨看看德国人在七十多年后是如何看到那段历史的。 《我们的父辈》虚构了五名德国青年,他们是从小一起长大的发小,在1941年时他们在时代洪流的冲击下,各奔东西、坎坷沉浮,每个人的命运也由此发生了巨大变化。 《我们的父辈》时间点从1941年开始,彼时第三帝国正在策划入侵苏联,同时开始加紧对犹太人的政策。1941年6月,德国撕毁《苏德互不侵犯条约》,开始执行巴巴罗萨计划,以闪击战入侵苏联,苏德战争爆发。 威廉·温特Wilhem Winter和弗里德海姆·温特Friedhelm Winter是亲兄弟俩,哥哥威廉·温特已经是一名少尉,带着一支德军小部队,弟弟弗里德海姆·温特也在哥哥的连队里服役。 女青年夏洛特Charlotte立志要成为一名随军护士,力所能及地为帝国效力。夏洛特工作的战地医院就在温特连队所在前线后方不远处。 另一位女青年格瑞塔Greta凭借自己美丽大方和动人歌喉,憧憬着有朝一日能够成为像玛琳·黛德丽那样的著名歌星。 第五位年轻人维克多Viktor是一位德国籍犹太人,他老爸开了一家裁缝店,他也准备接手做一名裁缝。他和格瑞塔是一对令人艳羡的情侣。 在德军即将启程前往苏联的前夜,他们聚在一起喝酒庆祝,载歌载舞、把酒言欢,相互许下承诺,约定要在圣诞节再在柏林相聚。 故事就从他们在酒吧里聚会的这一夜开始,那时候的他们意气风发,真的是“恰同学少年,风华正茂,书生意气,挥斥方遒。” 他们憧憬着战争胜利后的美景,似乎“到中流击水,浪遏飞舟”就在眼前。 五名青年各不相同的人生从此开始产生巨大分歧。 职业、种族、性格、性别、意识形态,不同的组合在命运的安排下,走上不同归宿。 哥哥威廉曾经参加过波兰战争、法国战争,年纪轻轻当到德军少尉,一直也是父亲的骄傲。而弟弟弗里德海姆则显得文艺一些,更加爱好和平,对狂热的第三帝国并不感冒,这样他也被父亲鄙夷,视为家庭耻辱。 仅仅是同一个家庭的两个年轻人,所遭受的待遇就截然不同。如果是女性、犹太人、平民职业,结果就会差别更大。 夏洛特和威廉互有好感,大家都知道,但夏洛特一直等着威廉表白,偏偏威廉担心战死沙场会让夏洛特伤心,故意不表白。 两个相爱的人却不能在一起,因为他们不知道还有没有明天。 小小剧透一下,他们俩之间的对手戏催人泪下,观看前可以准备好纸巾。 格瑞塔和维克多整天腻歪在一起,恨不得长相厮守。但是在水晶之夜即将开始后,他们的爱情美梦破灭了,至死两人都没能再见一面。 水晶之夜是指1938年11月9日至10日凌晨,希特勒授意纳粹势力袭击德国和奥地利的犹太人的事件,这标志着纳粹对犹太人有组织的屠杀的开始。 格瑞塔成了盖世太保淫威下的附庸,维克多则像丧家之犬一样终日逃窜。 《我们的父辈》正剧只有3集,但想要完整看完这部德剧的话,还需要看一看第4集《我们的父辈:纪实》。 《我们的父辈》中的五位主角形象虽是虚构,但每一段故事情节都有着真实历史事件做背景。只要观众看完第4集《我们的父辈:纪实》就会对二战末期的德国有更加深刻的了解。 水晶之夜、盖世太保、政治犯、德军缓刑队、游击队、焦土政策、集中营……一项项二战标志均有不同篇幅表现。 打仗打赢了,胜利了,他们就是英雄, 打仗打输了,投降了,她们就是猪猡。 “战争不是由拼搏组成的,而是等待。等待下一场战争,等待下一顿饭,等待下一个清晨。” 正所谓,兴百姓苦、亡百姓苦。只要阶级还存在,底层民众就不可能过上好日子。统治阶级会为了维系自己的统治,而想出各种各样的幺蛾子,哪怕拉上全国百姓给自己陪葬,也不愿意放弃统治的权力。 “不管他们有没有做什么,当你被仇视,你的一切都是错的。” 统治者们在面临统治危机时,只需要设定一个假想敌就行。他们不可能改变制度,革了自己的命,而是会通过强大的宣传工具传播恐惧,以此达到统治目的。 我们要警惕民粹主义,更要警惕鼓吹民粹主义的投机分子。凡是鼓吹各种各样极端思想的人,本质上都是想利用极端思维哗众取宠,以此获得政治利益。二战中希特勒上台之路,日本中下层军官冒险发动的“九·一八事变”,无一不印证了这种套路。近一点的可以看看懂王,不惜消耗灯塔国苦心经营多年的美国梦幻想,也要靠着红脖子上台。 就像剧中台词反复提及的,“战争总是将我们最恶的一面展现出来”。 善良的人早早地就死绝了。比如弟弟弗里德海姆从反战人士到杀人不眨眼的士兵,目的正是为了活下去。 “年轻人无知,渴望战争,明知不可为而为之。”他为了让身边12岁的屁大孩子明白自己被灌输了错误的极端思想,不惜用自己的生命去证明。当他选择赎罪时,迎接他的却是死亡。 “战争不是关于死亡,而是我们怎么个死法。” 想要远离战争,那就要用巨大的威慑力保持和平。世界从来没有太平过,我们现在只是有幸生活在一个和平国家。如果没有那些镇国重器,光听着公知们的忽悠,我们早就成了列强的殖民地,过着集中营都不如的生活。 今年一场席卷全球的疫情撕下了西方社会伪善的遮羞布,蹦跶多年的公知们也被渐渐擦亮眼睛的群众唾弃。我们应该更加珍惜和平,《我们的父辈》里的五名年轻人就是前车之鉴,如果不想我们没有后辈、不想我们的后辈如此看待我们,就一定要认清形势,和平是自身强大赢得的,而不是别人施舍的。 风华正茂却成为前车之鉴, 身处和平须谨记殷鉴不远。 点击这里: 近期影视推荐

