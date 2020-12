赛博世界视觉盛宴——《副本第2季》 今天聊聊电影《副本第2季》。 片名Altered Carbon Season 2 (2020),别名碳变 / 转变的碳元素。 这几天,玩家们苦等多年的《赛博朋克2077》终于发售。在玩家们狂欢的时候,我为了应景也把积存已久的《副本》第2季拿出来观看。 《副本》凭借出色的画面,营造了一个极具特点的赛博朋克世界。大量出现的红色、蓝色光线,高耸入云的塔式建筑,可以更换义体的设定,一切都在提示大家这部剧的赛博血统。 赛博朋克最为重要的特征就是高科技水准、低品质生活。阶级分化程度极高,阶级鸿沟无可逾越,底层人士在暗不见天日的城市角落讨生活,高层人士在高耸入云的云端之上享受科技带来的便捷。 《副本》较为出色地还原了这点。掌握社会资源的有权有势人群可以随意挑选更换义体,实现永生。普通人只能享用残次品,顶多做个好死不如赖活。 在《副本》第1季里,男主角武·科瓦奇(TakeshiKovacs)调查了一起离奇谋杀案,顺着剧情牵扯出让人类实现永生技术的起源。武·科瓦奇女友奎利斯特·福尔克纳(Quellcrist Falconer)研发了可以保存人类意识的堆栈技术。 奎利斯特·福尔克纳不仅是科技领军人,还是女中豪杰,是星际战士的领导者。她背后的故事令人十分好奇。不出意料,武·科瓦奇也踏上了无尽追寻奎尔克里斯特·福尔克纳之旅。 在《副本》第2季中,故事地点转移到星球哈伦世界(Harlan's World)。哈伦星球盛产制造皮质层的原料,地位十分重要,同时也是武·科瓦奇和奎利斯特相识相爱的地方。 武·科瓦奇知道了一个有关奎利斯特的模糊消息,毫不犹豫的赶到哈伦星球,寻找旧爱。 本季最大的优点就是视觉效果。 Netflix在特效上真是舍得花钱。几段标志性打斗中,动作特效发挥得淋漓尽致,临近季末的高潮戏中,电脑特效也是给得很足,似乎在证明,敢拍赛博朋克就不差钱。 《副本》中的义体设定让这部剧更换主角变得十分容易。只要选择一位长得帅、身材好、会动作戏的演员就行,男主角可以换,女主角也可以换,只要能够满足政治正确就行,世界民族来个大杂烩也没关系。 在《副本》第1中,乔尔·金纳曼担任男主角,他饰演武·科瓦奇冷傲从容,看着就让人放心。不知道还有多少人记得他背着彩虹马小书包大杀四方的经典场景。 在《副本》第2季中,男主角更换为“猎鹰”安东尼·麦凯,他给人的感觉却是柔情似水,我不担心他的动作戏,却总担心他意气用事,行事被感情控制,不像传说中的最后的星际战士,和以往的印象产生偏差。事实也证明了我的猜测是正确的,安东尼·麦凯比起乔尔·金纳曼最大的优势应该就是肤色。 义体的设定就像特修斯之船一样,充满悖论。如果在伦理上不能解决义体的问题,或许这项技术只能存在于幻想和传说。 构成一个人的是思想和肉体,两者缺一不可。如果仅仅是思想永存,肉体在不断更换,那么这个人还是原来的人吗?同理如果肉体没有改变,思想被换成了另一个人,这个人还是谁呢? 可以想象,如果这种技术诞生,对世界的震动不亚于一场世界大战。 《副本》中的世界或许并不遥远。 弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。这段话放在这里一样适用。掌权者们以为掌控了整个星球的资源,其实对力量一无所知。只要编剧敢写,分分钟弄出一个上古大仙教育他们做人。 能够肉身控制星火的长老,在剧中以翼龙形态惊鸿一瞥,似乎轻轻松松就可以完成复仇。 如果当权者们能够正确认清自己与人民的关系,或许就不需要自编自导一出反抗和镇压的拙劣表演,也不会给上古长老们翻盘机会。 《副本》既然是美剧,那就少不了带有美剧的惯有缺憾。 第一个是剧情冲突方面。 美剧喜欢为了刻意将剧情拉满时长,关键剧情一定要放到最后的最后才交代,幕后最大的Boss也一定会在最后登场,而且很快被解决。 这个问题在美剧《陨落星辰》中尤为突出,在《副本》第2季同样存在。疯狂杀戮了一整季,一直到最后才说清楚理由。 第二个是矛盾设置方面。 美剧中矛盾的表现形式都不咋大气。哪怕是国仇家恨,乃至种族存亡这种关键问题,最后落脚点都喜欢放在儿女情长上。 作为整个种族最后的希望,“长老”在有多次机会完成复仇的情况下,偏偏不直截了当地复仇,一定要把你侬我侬的腻歪话说完才行。这就让庞大的赛博朋克世界最终变得格局有点儿小。 赛博世界视觉盛宴, 不可避免美剧通病。 点击这里: 近期影视推荐

