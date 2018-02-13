[乐享万达]雁栖湖&万达冰雪季开启别样跨年新潮玩法

在"爱国、创新、包容、厚德"的北京精神和"生态怀柔、科技怀柔、人文怀柔、国际怀柔"的前提下，作为国际知名旅游景区代表-雁栖湖冰雪节，和怀柔标识性的大商业代表-怀柔青春万达广场强强联手，以助力冬奥全民健身、普及冬奥知识为宗旨，共同打造的万人冰雪文化季上线啦~上线啦~~上线啦~~~

[img]http://wx2.sinaimg.cn/mw690/c3bbacc1gy1foejxcdhjcj20k30ba752.jpg[/img]

本次冰雪文化季活动在怀柔万达青春广场2号门外举办，设置了大型竞技游戏摊位、冬奥元素合影等其他免费娱乐项目。并与北京天然氧吧雁栖湖景区联动，开启"赏雪乐玩"模式，为游客带来别样跨年的新潮玩法。

本次冰雪季活动以"山水怀柔，乐享万达，美在雁栖湖"为主题，融合了冰雪娱乐，冬奥文化，中国传统风情等多种元素，为消费者带来户外冰雪项目的高端娱乐体验。同时，雁栖湖携手怀柔青春万达广场，为游客和消费者打造多种互动板块，形成满足吃喝玩乐+赏景+氧吧的多方位需求，满足家庭成员不同的游乐体验。

五彩斑斓的大型竞技游戏也是本次冰雪文化季的一大亮点，不论是大人、老人或是小朋友，均可参与互动竞技。

2018已经悄悄来到我们身边。感谢岁月带来的所有美好，珍惜流年洒落点点滴滴的回忆。愿您在雁栖湖&万达冰雪季中忘却一切烦恼，让纯净的冰雪洗涤您的心灵，让娱乐项目的活力挥洒您青春的荷尔蒙，让您感受冬奥文化的同时参与到冬季户外运动中，雁栖湖&万达冰雪季将携手给您一个不一样的跨年之旅。