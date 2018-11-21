好吃好玩好龙州“钻石线路”推介会

11月6日，由广西崇左市人 民 政 .府 主办、崇左市旅游发展委员会承办的魅力中国城•广西崇左旅游“钻石线路”推介会在海口市举办，旨在借助中央电视台2套《魅力中国城》第二季城市竞演崇左市完美胜出有利契机，强力打造崇左旅游品牌，提升崇左旅游知名度，把崇左市旅游“钻石线路”推向全国。崇左市政府、崇左市旅游管理部 门、各重点旅游企业和海口 市 政 .府 、市旅游发展委、各新闻媒体和旅行社共300余人参会。

推介会上，崇左市 委 常 委、宣传 部 部 长、副 市 长王永超向与会的嘉宾介绍了崇左的旅游资源优势。王永超表示，崇左市是伴随着中国—东盟自由贸易区启动而发展起来的新兴城市，旅游资源丰富，是广西边关风情旅游带核心区，是广西四大旅游目的地之一。崇左政策优势多重叠加，已列入“国家旅游风景道”重点建设城市。打造“好吃好玩好龙州

王永超表示，作为中央电视台《魅力中国城》第二季的魅力城市新成员，我市已经成为广大游客新的旅游目的地。据统计，2018年国庆黄金周期间，崇左市共接待游客179.52万人次，同比增长31.82%；实现旅游消费11.62亿元，同比增长55.76%。

王永超指出，我市把发展旅游作为推动崇左社会经济发展“两篇大文章”之一，我们有决心有信心把崇左打造成“边关旅游胜地”。希望通过这次推介会，架起崇左与海口旅游的沟通平台，建立起相互的合作交流，推动我市冬季旅游市场的持续升温，让崇左旅游成为“候鸟”市场新的旅游目的地。

推介会上，海口市 政 .府 副 秘 书 长杜欣能代表海口市政 .府 致辞，杜欣能表示，海口与崇左两地旅游资源多样，旅游项目优势互补。希望通过推介会进一步加强海口与崇左两地之间的合作，充分发挥两地旅游资源优势，特色互补，协同发展，促进海口与崇左旅游市场的互动与交流，提升整体的实力与竞争力。

推介会内容丰富多彩，高潮迭起，观看崇左旅游宣传片、崇左“旅游钻石”线路推介及踩线嘉宾体验分享、民俗表演、现场互动、抽奖等精彩内容轮番上演。来自宁明县濑江屯的原生态山歌、大新县的“木棉组合”和龙州天琴女子 .弹唱组合的《唱天谣》宛如天籁，让观众领略壮族民族文化的深厚底蕴。