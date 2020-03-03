《决战中途岛》：太平洋战争转折点

结构很紧凑，有情节，有场面，有煽情。无奈战争残酷，牺牲的勇士只能追思，就像片中说的：the sea remembers its own。俯冲轰炸航母的场景真是让人热血沸腾，从珍珠港事件到中途岛之间的多次战役也都有所体现，包括珊瑚海海战，飞行员轰炸东京、降落到中国本土等事件。日本海军在具有战力优势的情况下输在情报，想在中途岛搞个大事件，然后再进犯夏威夷，最后攻击美国西海岸，可惜情报被破译了，美国人提前知道了中途岛会有大战，于是出发在中途岛附近炸掉了日本的四艘航母！太平洋局势发生逆转，日本失去了主动权，实在是不折不扣的转折点。

二战太平洋战争起于偷袭珍珠港，电影一开始，就是对偷袭珍珠港的直接展现。 很多人都觉得珍珠港战役和中途岛战役在视觉效果上非常类似，事实上也是这样，这两场一前一后相隔仅6个月的战役，本质上是同一个战争目的的两种表现形式，其胜败结局呈现戏剧性的反差。 6个月前，美军骄傲且迟钝，日军则厉兵秣马，千里奔袭突然袭击，把珍珠港炸翻；6个月后，日美两军就像灵魂互换，日军轻敌妄断，美军则知耻后勇、同仇敌忾，中途岛一战彻底反转。美日双方在珍珠港和中途岛战役中的表现和运气，如同镜像一般完全对调。

从表面上看，日本偷袭成功，风风光光，实际上只是面子上大胜，没有什么实质效果。就像扇了壮汉一个漂亮的耳光，未伤其筋骨，因为这次偷袭仍然没有消灭最大的威胁——美国航母。 偷袭珍珠港成功仅半年后的中途岛海战，立刻就让日本海军尝到什么叫物极必反的滋味。

参战飞机大概可以分为几个大类： 1. 侦察机-顾名思义，是负责侦察警戒的飞机； 2. 鱼雷机-对付水面舰艇最有效的就是鱼雷机； 3. 俯冲轰炸机-需要从高空俯冲下来，然后向目标投弹； 4. 战斗机-鱼雷机和俯冲轰炸机没有空中格斗性能，所以轰炸机编队都需要战斗机为其护航； 5. 水平轰炸机-水平轰炸机一般是在高空直接向下投弹，相比于陆地目标，海上的舰艇太小，几乎没有作用； 在作战飞机起飞前，都会先放出侦察机，这个道理很简单，因为首先要发现敌人，才能进攻。中途岛战役中，首先发现日本舰队出现在中途岛附近的，就是从中途岛上起飞的例行巡逻机中队。