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《八佰》：守卫四行仓库的英雄们

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2020-11-5 23:22:50

有感觉的一部战争片，让人沉浸在悲愤的氛围中，战争场面颇为震撼，人物也很悲壮，身绑炸弹跳下楼与敌人同归于尽。当然也有的士兵胆小怯懦，刻画得很细致，毕竟留守的战士大部分是从各地招纳的保安团。苏州河将人间分成了一半天堂一半地狱，南岸的公共租界灯红酒绿，北岸的四行仓库孤军奋战。南岸的国人该做生意的做生意，该打麻将的打麻将，还说在英国/法国的租界上，日本人不敢打进来。在自己的土地上却寄希望于外族人，何其屈辱。四行仓库英雄们浴血抵抗，对岸的一些国人先是围观，逐渐受到感染，写大标语“西边、西墙（受到攻击）”，提醒战士们，后来还捐物捐钱支持他们，更有勇士为送电话线主动付出生命。杜淳饰演的谢晋元模仿了一口不地道的广东话，挺有意思，谢团长毕竟是广东人。

 

 

 

导演带领超1500人的剧组，历经499天的筹备、230天的拍摄，耗时一年半1:1实景还原了1937年的上海苏州河两岸。

 

 

 

 

剧情：1937年淞沪会战末期，国民革命军第88师524团留守上海四行仓库，与租界一河之隔，孤军奋战4昼夜，造就了罕见的被围观的战争。为壮声势，四百人对外号称八百人。国军撤离上海，留置一小部分88师部队继续作战的意义，就是为了11月3日即将召开的九国公约会议上，让世界各国知道上海的抗战没有转移到不知名的小村庄，还在上海市区坚持着，以获得各国支持和对日本的制裁，另外也是为了直播给租界的人看，表示还没有放弃抵抗，四行仓库上空的基洛夫飞艇中坐着西洋各国的观察员。

 

 

顾维钧在九国公约会议（布鲁塞尔会议）上发言(1937）：真实的历史画面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 

八佰 (2020)

影评(223)

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八佰/The Eight Hundred(2020)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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