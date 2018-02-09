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《恐袭波士顿》：高口碑灾难巨制

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2018-2-9 0:05:25

根据真实事件改编，可以说是高度还原了，节奏明快，介绍完与案件相关的人之后，前半小时便是引爆炸弹，其后便是凶手的逃逸，以及警方的追踪。波士顿马拉松爆炸案是一件发生于2013年4月15日北美东部时间下午2时50分的爆炸事件，发生地点位在美国马萨诸塞州（麻省）波士顿科普里广场。事件中共有两枚炸弹爆炸，第一枚炸弹在美国东部时间2013年4月15日下午2时49分12秒于比赛终点线附近观众区引爆，第二枚炸弹随后在一家体育用品店引爆。此次爆炸共造成3人死亡，183人受伤，17人情况危急。爆炸案发生前没有任何组织或个人发出警告，爆炸发生后也未有人或组织声称对这次爆炸负责。凶手为俄罗斯车臣人塔梅尔兰·察尔纳耶夫（28岁）和焦哈尔·察尔纳耶夫（19岁）兄弟，二人是穆斯林。

 

剧情：炸弹引爆后，波士顿警方与FBI通力合作，市长与州长也来参与调查。探员眼光锐利，在众多视频、图片中所定白帽子为嫌疑人，因为观众们都在看比赛，只有白帽子看向别处。然后熟悉此处街道的探员逆推白帽子此前可能出现的位置，寻找到更多监控录像，最后成功找到清晰的面部画面，当然也发现了二号嫌疑人。

 

FBI主探员觉得没有十足把握，担心误判，原本不打算这么早公开嫌疑人照片。不过更多警员和政@@客认为应该公布照片让市民帮忙提供线索，在媒体得到泄露的照片、即将公布之前，主探员才同意公布。接着便是三个焦哈尔的同学知情不报，替他隐瞒，他们最后被丢进监狱也是罪有应得。照片被公布，嫌疑人便试图逃离波士顿，到纽约继续爆炸。打劫了中国留学生孟丹租来的奔驰车，被绑架的孟丹一面与歹徒周旋，一面思索逃跑，在加油站，趁焦哈尔到超市买东西，塔梅尔兰搜索路程之时迅速脱离汽车，本想下一个加油站，然后报警，他的手机留在车里，为警方跟踪目标提供了极大的帮助。

 

警方跟踪车辆，之后激烈交火，塔梅尔兰被击伤，焦哈尔驱车碾过塔梅尔兰（死亡）继续逃跑。市长怒了，发布戒严令，警察、军队挨家挨户搜，限制居民外出。后来一个老头发现自家院子里的船被动过，随即报警，警察围困很久，焦哈尔举手投降，接受了正义的审判。塔梅尔兰妻子也被捕，被丈夫思想绑架，可怕也可悲。最后便是美利坚人民的坚强、互助等鸡汤。

 

两名中国留学生与此事有关，一名是遇难者吕令子，一名便是逃脱魔爪的孟丹。看来到美国留学的中国学生确实不少，偶然的恐怖袭击也能摊上两个。

 

 

 

 

 

 

受害者赔偿标准

 

遇难者：每人219.5万美元

双腿截肢者：每人219.5万美元

单腿截肢者：每人119.5万美元

住院一至两晚的伤者：每人12.5万美元

住院时间更长者：每人94.8万美元

未住院受伤者：每人8000美元

从2013年7月开始，波士顿马拉松爆炸案受害者赔偿基金“波士顿壹基金”开始陆续发放赔偿金，其中3名遇难者的亲属各自将获得219.5万美元，超过9・11赔偿标准。“壹基金”主管肯尼・范伯格昨日对新京报记者说，截至当地时间7月8日上午，该基金一共寄出了232张支票，总额近6100万美元（约3.74亿人民币）。

 

 

7.9 

恐袭波士顿 (2016)

影评(52)

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恐袭波士顿/Patriots Day(2016)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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