《僵尸先生》：开启了香港僵尸片的类型

本片由洪金宝监制，洪金宝被誉为僵尸片教父级别的人物，自然不单单依靠《鬼打鬼》，还有《僵尸先生》系列，开创了一个僵尸片时代，更是将自己的好兄弟林正英捧上僵尸道长的宝座。本片由刘观伟执导，开启了香港电影的一个重要类型——僵尸片，刘观伟也被冠以僵尸片“开山鼻祖”的称号。1985年香港公映票房高达2000万，同类型电影迄今无人打破这一纪录，亦引来无数跟风之作，1986至1991年，港台拍摄的有关僵尸的灵异电影超过100部，但无一能臻至《僵尸先生》的辉煌。

剧情：富贵乡绅任发（黄虾 饰）先父当年威逼利诱风水先生求得一块风水宝地，风水先生指点，其父下葬二十年后起坟迁葬，以利子孙。然九叔（林正英 饰）察看墓穴得知，当年风水先生仍计较与任家的私怨，在墓穴中做下手脚，二十年后任老太爷尸体已生恶变。九叔提议就地火化，在任老爷请求下才将尸骨移往义庄，择日重葬。虽经小心看护，但任老太爷仍化作僵尸，将其子任发杀害。任发中尸毒变为僵尸，打斗一番，幸被九叔烧掉。

九叔两徒弟文才（许冠英），秋生（钱小豪）倾慕婷婷，亦因此而与婷之表哥——治安队长起争执。一晚，文才为保护婷而被任老太爷僵尸所伤，中了尸毒，以致慢慢变成僵尸，幸尸毒可被糯米所解，九叔令秋生买米。另一方面，秋生买米途中被女鬼小玉所迷，魂不守舍，九叔及时打走小玉，但她仍恋恋不舍秋生。九叔救好文才之后，最后还要对付两只邪魔，一只为不肯死心的女鬼小玉，一只为暴戾的任老太爷僵尸。