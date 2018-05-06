知识的诅咒？或不及格的诅咒？——灭霸的生态恐怖主义

萨诺斯的生态恐怖主义及其命运悖论

——从《复仇者联盟 3 》看萨诺斯的定位

——知识的诅咒？或不及格的诅咒？

文 = 空语因明

萨诺斯 = 灭霸，作为漫威电影宇宙目前反派里最被熟知的陌生人，应该是《复仇者联盟 3 》当之无愧的主角。然而，他却似乎没有之前风闻的那样强大。当他出现的时候，时强时弱，看起来似乎有些矛盾。灭霸和他的势力的表现，似乎败给了制造风闻的想象力。似乎，终究，复仇者联盟并非如热血动漫那样，让人们去观看单纯的力量释放，避免让人以为它只是要满足浮浅的畅快，而是融进人文情怀。

人文情怀中内在的正义观是要反抗任何超越常人的力量。萨诺斯作为这种力量，采取了科学和神话的双重名义。大致看来，这样的双重名义分别对应的是：生态恐怖主义和古典悲剧设定。它们可用于解释萨诺斯的动机和人格。

萨诺斯收集无限宝石，消灭半数生命的做法，是一场生态恐怖主义行动。生态恐怖主义是依据或为了实现某种生态理想，而采取极端行动。萨诺斯不是超级英雄电影里的第一个生态恐怖主义者， DC 电影里的毒藤女和复仇者联盟 2 里的奥创，都算是生态恐怖主义者，不过萨诺斯确实比他们要强大。萨诺斯依据和要实现的生态理想是生态平衡，或生命与环境要达到平衡。

萨诺斯的做法似乎并无多少 “深刻”可言，他所依据的科学原理已经在中学生物课本里了。正如中学生物课本讲到的那样，自然界达到生态平衡，有多种方式去限制种群的扩张，比如疾病，天敌，消耗资源的能力等。而人类——智慧生命的发展是在努力打破这些限制，从而会打破平衡。结果是种群过度扩张，当消耗资源的能力超过了资源更新的能力，自然就走向了“衰坏”。当人类之外的其它物种的种群破坏生态平衡的时候，人们的做法很简单，就是“屠杀”那种种群。比如近几年的“美国大鲤鱼”，还有中学课本上讲过的“澳洲野兔”。人们甚至会带着欢喜，享受这种“屠杀”。然而，在更大范围内“破坏”自然平衡的，似乎恰恰是智慧生命——人类。他们肆无忌惮地赞颂自己的生命欲望，把尽其所能的生育当成一种权利，造成人口泛滥。这时候人们会意识到，限制自身的做法是“邪恶的”。于是，灭霸就作为“邪恶的”出场，消灭半数人口，以保卫生态平衡法则。

萨诺斯要实现的是 “生态法则的正义”，却要被当做“邪恶的反派”。这大致就是所谓“知识的诅咒”。灭霸自以为是因为领悟到了生态平衡法则的科学，见识过破坏这种平衡所造成的生态灾难，所以他认为消灭半数人口，避免对生态平衡的冲击，实际上是站在生命的立场上为生命的利益而利用无限宝石。故而，作为生态恐怖主义者，灭霸的动机实际上与毒藤女和奥创比起来，是截然不同的，后两者是反人类的，而灭霸却是“为了人类”。灭霸应该被看作是在大尺度环境里强行推广“计划生育”政策的公益工作者。站在人类立场上，灭霸依据的是马尔萨斯的《人口论》。人类的生殖欲望和消耗资源的欲望的扩张，倾向于超过环境的负载能力。具体的人总是自私的，人类有这种知识，却不甘愿放弃自身的欲望，为了所谓的“平衡”。因此，站在自私的立场上，灭霸才是“邪恶的”，而灭霸要带来生态法则的教训，对于他而言，自私的生命种群，应该才是邪恶的。

萨诺斯和人类之间的正邪关系，就像美国人和 “美国鲤鱼”之间的正邪关系。正如《寄生兽：生命的准则》里讲到的，“保护环境”是个虚伪的概念，实质只是保护人类自己；人只是看到把人当食物的种群是邪恶的，但当人成为捕食者时，人自己也将是那样邪恶的生物。当然，《寄生兽》里的这些话是站在寄生兽——捕食人类的生物的立场上来说的，道理是通用的，但立场是不同的。普遍的是，人类的自私性会歪曲法则（逻各斯）。不同的是，灭霸并不是代表某个具体的捕食者，并不想在生态链里占据某个生态位，他想要代表的是超越的法则。不过，“保卫”地球的超级英雄们并不会这样看，对他们而言，灭霸并不代表法则，而只是占据了某个奇怪的生态位：灭霸要消灭半数人类，却不需要为此获得什么利益。无限宝石只是灭霸实现“生态正义”的工具，不算什么利益。从《神盾局特工》第五季可以看到，灭霸之外有个外星人联盟，想要的是在灭霸打击地球之前，尽量从地球获得他们想要的资源和利益。与那些外星人（典型的是克里人）相比，灭霸的规划显然要“高尚”得多。也怪不得灭霸在《银河护卫队》里会贬低指控者罗南的“政治”。那些星系政客们，所想的总是获得他们自己或所属家族社会的利益，而非像灭霸那样维护自然法则的尊严。无论如何，依然，在灭霸不符合人文理想的意义上，他是个恐怖主义者。

作为邪恶的，萨诺斯似乎显然是错误的。只有邻近达到破坏生命与环境之间平衡的临界点的时候，可能才需要降低种群大小，即降低种群中个体的数量。灭霸并没有对地球人类进行这样的调查，因此他消灭半数人口的做法看起来就是依据了片面理解的 “法则”。这样看，灭霸不是承载着“知识的诅咒”，而是“不及格的诅咒”——他要是参加“人口资源环境经济学”这门课程考试的话，应该会不及格。如果他做过调查的话，他应该看到，早已经有个国度——天朝，在施行计划生育政策了，再对这样有未来主义意识的国度进行惩罚是没有科学依据的。因此，至少，灭霸应该让天朝维持现状，消灭其它国家的半数，或多一点人口。比如欧美明显消耗了更多资源，所以应该死更多人；日本的人口太多，资源太少，所以也应该死掉更多人口。而且，资源消耗不只是人多人少的问题，也是制度问题，资本主义制度鼓励人消耗更多资源，因此应该用共产主义取代资本主义制度。灭霸似乎也不懂“具体问题具体分析”的道理，因此他的思政课考试，应该也会不及格。

萨诺斯虽然在人文理想的意义上是 “邪恶的反派”，但是他却在实现“生态正义”的过程中尽量符合“人道主义”标准。按照人道主义标准，人们在满足自身欲望，而去杀害其它动物的时候，应该尽量减少那些动物的痛苦。灭霸在“无限战争”里的表现似乎是相当克制的，除了为获得无限宝石而进行的杀戮之外，灭霸并没有扩大杀戮的范围。灭霸用无限宝石手套去消灭半数人口的时候，就像是对半数人口施行了安乐死。这相比人类在面对生态灾难时所设想的做法要“人道”得多。比如电影《 2012 》，在面对全球生态灾难的时候，人类的政客们想到的是“救生艇伦理”的做法，就是：有钱人有资格得救，穷人去死。奥创在《复仇者联盟 2 》里设想的方案与此类似，就是：变种人有资格得救，其他人去死。这样的做法是相当偏颇的。灭霸的做法是尽量“公正”，采用随机消灭人口的方法。

不过，即使再 “公正”，萨诺斯带来的仍然是生命所恐惧的“死亡”。死亡作为生命不可避免的命运终点，是生命法则的必然侧面，是被所谓“自由人”所忽略或克服的那种必然侧面。故而，哲学家说道，“自由人最少想到死…他的智慧不是关于死的默念而是关于生存的沉思”。还有所谓大哲带着军国主义的意味宣讲“向死而生”。其实，古老的哲人早已经意识到了这一点，但还是有现代的所谓大哲把这种老调重弹，宣传得好像多么高深似的。死亡在本质上限定着生命，就像法则在本质上限定着自然界。人们却在乐观的遗忘精神中幻想生命的崇高。之前在《奇异博士》里，那个堕落的法师也说到，死亡是对人类生命最大的侮辱，因此他幻想着实现永恒——只是他没有意识到永恒的不是个别的生命，而是普遍的死亡。萨诺斯 - 灭霸，看到的大概是，藐视死亡而过分赞颂生命，恰恰带来的是不自由。只有把“平衡”纳入到生命中，才能实现“自由意识”。

那个在科学意义上的 “自然法则”，和古典的命运法则是对应的，萨诺斯因此代表的是命运。萨诺斯将自己看作是命运的具身。他是古典悲剧中神灵的代言人。命运（逻各斯）的悲剧在他的动机和行动中凝聚，虽然采取的是命运 - 法则的名义，但拥有的却是悖论的形式：他的善是恶，同时他的恶也是善。