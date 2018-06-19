【第六届黑眼圈电影节】片单及海报





还是一样的配方





还是一样的佩奇。。和我













和





片单









和





日程表





和





等等等等













首先是，wuli狗哥 黑狗成精心制作片单，直接印明信片美如画





















其次是，本主席万分满意的





在本主席的监工下





你们新人Fin哥 日夜兼程 精制而成的

超级社会的

日程表

















接下来





就是搬运的





灰常值得 信任 的橙基





准备的入围影片介绍





期望接下来的日子

有你有我有佩奇 有世界杯 最主要还是有电影节啦





一起

enjoy~

























以下是豆瓣截图影片介绍









爱情的结果

导演：保罗·索伦蒂诺

























烽火怪杰

导演：亚历克斯·考克斯

























血流不止

导演：尼古拉斯·温丁·雷弗恩

























烟变奏之吐尽心中情

导演：保罗·奥斯特 / 王颖

























再见女郎

导演：赫伯特·罗斯

























秘密的孩子

导演：菲利普·加莱尔





















夺金三王

导演：大卫·O·拉塞尔

























我不是坏女孩

导演：米夏埃尔·费尔赫芬

























路西法

导演：古斯·冯·贝尔热

























克罗地亚宪法

导演：拉伊科·格尔利奇

























二十九棵棕榈树

导演：布鲁诺·杜蒙

























小校风云

导演：朴钟元

























深深的腥红

导演：奥图罗·利普斯坦

























两张彩票

导演：保罗·内戈埃斯库

























半天吊

导演：巴勃罗·特拉佩罗

























神呀神！你为何离弃我？

导演：青山真治

























无影无踪

导演：埃里克·普派

























倒霉的猴子

导演：萨布

























今年第19部









就是





非常值得信任的









信任

































信任

导演：伊斯特凡·萨博

















居然还有投票功能





那我来试试





预测下





今年黑眼圈大奖花落谁家





猜对有佩奇











































