开幕片 血流不止 视觉系,手持摄影,日常叨逼,迷影青年作为导演总要搞些海报致敬一下,长片第二部,个人风格已经十足明显,最佳导演考虑一下

米叔变成NWR的投射,李小龙,出租车司机,疯狂的麦克斯,还有电视机下面疑似《一九零零》

一口气"导演报菜名" 凝视《重庆森林》,满分 每周10到12部,我跟米叔是一档 开始以为是,社会你米叔,人狠话不多 结果原来是,穿着高帮匡威的闷逼文艺青年 女店员就是NWR的老婆,如果我没记错,《爱恋》有同样的一个散步长镜头全程聊电影 Man, you don't know trust, you fucked-up

