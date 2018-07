曾经,你执着追寻一种生活。而今,当你过上这种生活的时候,你却觉得寡淡无味。昨晚,又一次梦到你,再不是自己向往的样子——你说,你的苦大于我的苦,苟同过后,无解。内心深处最渴望的其实是方法论,而非那些大是大非。假如,我们执子之手,那会是怎样的生活?!是没了你,还是没了我,抑或是没了自己——还是活自己吧,无怨无尤,舒适惬意。喜欢雨打窗帘,喜欢阴云密布,喜欢小酒独酌,喜欢沉思到永恒。让生物钟飞短流长,给梦牵一个抓得牢的红绳,跟过去告别,跟过去的自己决绝,张开臂膀,放飞心中那只信鸽,让他飞向远方,越过高山,越过大海,憧憬天堂的希望—— 向西,你说,那可以成仙。可我,却往了东;向东,你说,那可以成神。可我,却往了西;我们站在中间,你又说,这TM就是!就是!而我,品尝过后,除了想吐别无活法。退却,是唯一选择——不往东,也不往西,更不驻足中间。抬眼望,远处,有个叫桃花的园。那儿就是我的归处。你来不来?! 有好多人向我挥手,也有好多人呼喊我的名字,更有好多人向我扔过来大坨的粑粑——我只想告诉你们,我根本不在你们的道上。其实,从一开始,我也根本听不见什么,更不想看见什么。这么些年来,回头展望,我似乎根本不了解你们,更谈不上与你们有良好的沟通,说心里话,我至今弄不明白与你们应该如何相处——我也累了,该歇了。经过长时间的沉淀,我开始总结过去,总结与你们之间这些年发生的种种。有些人和事让我伤感,越发彷徨,甚至一想起某人某事有些惶恐。当我深入的了解了我曾经最爱的人之后,我更加痛心疾首了。也有某个我用百分百纯粹爱过的人,我根本分不清他饰演的双重角色,面对他时,不知所措,无所适从,不置可否。有时,我也承认自己是在梦游,可这一切到底要延续到什么时候才能结束?!“纯粹”是我崇尚的,我不想让它参杂一丝污浊,可往往事与愿违。后来,才逐渐明白一个道理。这个世界原本就污秽不堪。要么适应,要么改变,要么滚,要么死去——谁都概莫能外!要不,怎么会有现实与理想两个世界呢?!别再理想中觊觎现实,更TM别在现实中胡乱的理想!到最后,一切都是惘然! 有时,我真想问你,当你最好的朋友欺骗你之后,你是如何面对的?!有时,我真想问你,你最爱的人做过对不起你的事时,你又是如何与之相处的?!有时,我真想问你,好多年前你以为的人和事并不是你以为的人和事,而是原本的人和事就是那个样子的。是你自己从来没有去思考去总结去分辨而已。其实,谁都没思考,没总结,没分辨。因为,那时候,大家一样年轻、懵懂、无知——无知者无罪! 一晃,几十年过去了。也许,人和事,冥冥中就是这样的安排。并不是人为,是宿命。不能怨,只能改变—— 我可能不会再像以前那么去爱你们了。因为,我不纯粹了。我只能在属于我自己的桃花园里纯粹,除此之外,别无他法。对不起。 也许,我们根本不应该讨论什么纯粹不纯粹。而是要读懂生活、读懂人才对—— 多年前,我从来不去考虑人的两面性。当年,看阿昌哥《一一》时,我也没弄清人与人之间的正面与背面到底是什么关系。直到有一天,我无意间发现了你的背面。顿时,我才明白。原来,这么多年来,你给我的一直是你的正面,却从来没让我看过你的背面。当我终于看到你的背面时,我哭了,痛了——擦干泪水与血水后,我深知,这才是成长,更是觉醒。尽管,一切来得是那么晚。但是,好菜不怕晚不是吗?!等到最后的,往往都是“角儿”!真的不是安慰自己。 而后,我也终于看懂了《一一》。边看边舔着自己的伤口,傻傻的。 今后,我到底要不要给你看我的背面呢?!可惜,我还是选择了只给你正面,全心全意的,毫无顾忌的。因为我——根本没有“背面”!一切都是缘于我太执着的爱你——(对不起,这只是一段想象而已。) 跟过去的自己告别!一切缘于成长!跟过去的自己告别!我早已不再“纯粹”!

