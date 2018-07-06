曾经，你执着追寻一种生活。而今，当你过上这种生活的时候，你却觉得寡淡无味。昨晚，又一次梦到你，再不是自己向往的样子——你说，你的苦大于我的苦，苟同过后，无解。内心深处最渴望的其实是方法论，而非那些大是大非。假如，我们执子之手，那会是怎样的生活？！是没了你，还是没了我，抑或是没了自己——还是活自己吧，无怨无尤，舒适惬意。喜欢雨打窗帘，喜欢阴云密布，喜欢小酒独酌，喜欢沉思到永恒。让生物钟飞短流长，给梦牵一个抓得牢的红绳，跟过去告别，跟过去的自己决绝，张开臂膀，放飞心中那只信鸽，让他飞向远方，越过高山，越过大海，憧憬天堂的希望——

向西，你说，那可以成仙。可我，却往了东；向东，你说，那可以成神。可我，却往了西；我们站在中间，你又说，这TM就是！就是！而我，品尝过后，除了想吐别无活法。退却，是唯一选择——不往东，也不往西，更不驻足中间。抬眼望，远处，有个叫桃花的园。那儿就是我的归处。你来不来？！

有好多人向我挥手，也有好多人呼喊我的名字，更有好多人向我扔过来大坨的粑粑——我只想告诉你们，我根本不在你们的道上。其实，从一开始，我也根本听不见什么，更不想看见什么。这么些年来，回头展望，我似乎根本不了解你们，更谈不上与你们有良好的沟通，说心里话，我至今弄不明白与你们应该如何相处——我也累了，该歇了。经过长时间的沉淀，我开始总结过去，总结与你们之间这些年发生的种种。有些人和事让我伤感，越发彷徨，甚至一想起某人某事有些惶恐。当我深入的了解了我曾经最爱的人之后，我更加痛心疾首了。也有某个我用百分百纯粹爱过的人，我根本分不清他饰演的双重角色，面对他时，不知所措，无所适从，不置可否。有时，我也承认自己是在梦游，可这一切到底要延续到什么时候才能结束？！“纯粹”是我崇尚的，我不想让它参杂一丝污浊，可往往事与愿违。后来，才逐渐明白一个道理。这个世界原本就污秽不堪。要么适应，要么改变，要么滚，要么死去——谁都概莫能外！要不，怎么会有现实与理想两个世界呢？！别再理想中觊觎现实，更TM别在现实中胡乱的理想！到最后，一切都是惘然！

有时，我真想问你，当你最好的朋友欺骗你之后，你是如何面对的？！有时，我真想问你，你最爱的人做过对不起你的事时，你又是如何与之相处的？！有时，我真想问你，好多年前你以为的人和事并不是你以为的人和事，而是原本的人和事就是那个样子的。是你自己从来没有去思考去总结去分辨而已。其实，谁都没思考，没总结，没分辨。因为，那时候，大家一样年轻、懵懂、无知——无知者无罪！

一晃，几十年过去了。也许，人和事，冥冥中就是这样的安排。并不是人为，是宿命。不能怨，只能改变——

我可能不会再像以前那么去爱你们了。因为，我不纯粹了。我只能在属于我自己的桃花园里纯粹，除此之外，别无他法。对不起。

也许，我们根本不应该讨论什么纯粹不纯粹。而是要读懂生活、读懂人才对——

多年前，我从来不去考虑人的两面性。当年，看阿昌哥《一一》时，我也没弄清人与人之间的正面与背面到底是什么关系。直到有一天，我无意间发现了你的背面。顿时，我才明白。原来，这么多年来，你给我的一直是你的正面，却从来没让我看过你的背面。当我终于看到你的背面时，我哭了，痛了——擦干泪水与血水后，我深知，这才是成长，更是觉醒。尽管，一切来得是那么晚。但是，好菜不怕晚不是吗？！等到最后的，往往都是“角儿”！真的不是安慰自己。

而后，我也终于看懂了《一一》。边看边舔着自己的伤口，傻傻的。

今后，我到底要不要给你看我的背面呢？！可惜，我还是选择了只给你正面，全心全意的，毫无顾忌的。因为我——根本没有“背面”！一切都是缘于我太执着的爱你——（对不起，这只是一段想象而已。）

跟过去的自己告别！一切缘于成长！跟过去的自己告别！我早已不再“纯粹”！