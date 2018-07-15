老姜，你还真别“垮喽”！

这二十多年来，要不是有那么几部垫底的佳片儿，姜老师是绝对不会拍这种各路妥协的片子的。他说是拍给他儿子看的。他儿子喜不喜欢看是一码事儿，片子到底卖不卖座那是另外一码事儿。

这种夫妻店开张经营的套路本身就是有风险的，可是对于姜老师这种性格的人来说，越有风险才越要上不是嘛—— 全片所有演员的表演是要给嘉奖的。一如既往的耐人寻味。节奏剪辑得也非常到位，作为一个电影人，能身兼数职已然就很了不起了。再加上大家伙儿这么捧，真是应了电影中的那句话——“天时、地利、人和”。这次，老姜算是齐活全有了！ 手法就好比一根藤，上面七七八八的栓了一水儿的瓜一样。想表现哪个，就切开哪个，下刀叫一利落，嚼起来叫一干脆。中国传统文学名著《水浒传》也早已昭示后辈良多。 主题呢不是TMD的什么所谓的“民族大义”，是裹在“个人情仇”里边的“捎带货”。尽管如此，也毫无违和感。 如果把《唐探2》、《药神》、《命运速递》、《心迷宫》几部片子放到一起评奖的话，拿最佳的也还会是《邪不压正》。陈思诚、宁浩虽说已多年混迹于江湖。但是，上述两部片子的艺术水准还多少有些差强人意。而李非跟忻钰坤的崛起，也只会因资格太浅而最终于最佳无缘。





当然，喜欢老姜的，说爱他；不喜欢老姜的，还是骂他。咱先说那些喜欢他的。一定是老姜的死忠粉儿，按现在的行话来说。一定是被他的《阳光灿烂》等片子“强抱”过的。否则，谁会跑六里地特意去电影院看他自己在那编排。不过，这次老姜呢，也学乖了，看完全片，你就会看出，这次他跟“金主”妥协了不少，跟演员也妥协了些许，跟制度也低了头了，跟TM自己也算是还了愿了——





愿意来看的，还是喜欢片子里面的打斗、所谓情色、声效节点剪辑法的再次呈现、人物的表演、性格塑造——老姜还是那个会写故事的人。范儿起的那叫一“牛逼”！





不喜欢看的，那就是一个原因——戏剧化台词的立体感太重，表现得太强烈。这种手法我们在法斯宾德、费里尼的片子里经常见。作为艺术家，专业人士来说，看完、听完老姜这么一弄，那是打心眼儿里喜出望外的。可是作为一般观众来说，一句话到底是什么意思，背后的弦外之音到底是什么？！要花时间思考，是特费脑一事儿。片子的节奏又如此之快，让人目不暇接，无从思考。你当观众都是奥数冠军呐？！你就把戏剧舞台上的那种台词砸碎喽、踩扁喽让观众再往下顺溜儿的咽那又能咋地？！故事和你依然会很牛逼。从商业角度来说，此法需要深思、着重考量才是。一般观众就是拿钱买一乐儿，简单、直白其实才最TM有效。不然，金主们怎么给你老姜投下一笔的资？！





片子配乐无与伦比，这与老姜没事儿对音乐的深度鉴赏息息相关。音乐与故事本身的贴合度非常高，对人物情绪的表达非常到位。时而是故事中的人与人之间的感染，时而又是片中人与人、人与事与观众之间的互动互染，张力十足。交响乐再加以往老姜电影里面耳熟能详的老曲儿，了不得了，真的可以跟《美国往事》、《教父》等片子相媲美。





全片用了非常多的特写镜头来渲染情绪。对于“复仇”这一主题的表现可谓是佳偶天成，丝丝入扣。由此可见导演功力已乃炉火纯青之境地。





聊屁股的那场群戏可谓经典。纵观国内导演圈里无人敢拍，也无人有如此这般狂野、不羁的文学艺术表现力。堪称中国影史最佳群戏演出。当然，彭于晏将来能不能大红大紫不好说。但是，本片已然成为了他的抗鼎之作。《邪不压正》之于彭于晏，就好比是《英雄本色》之于周润发——



