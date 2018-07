老姜，你还真别“垮喽”！

这二十多年来,要不是有那么几部垫底的佳片儿,姜老师是绝对不会拍这种各路妥协的片子的。他说是拍给他儿子看的。他儿子喜不喜欢看是一码事儿,片子到底卖不卖座那是另外一码事儿。 这种夫妻店开张经营的套路本身就是有风险的,可是对于姜老师这种性格的人来说,越有风险才越要上不是嘛—— 全片所有演员的表演是要给嘉奖的。一如既往的耐人寻味。节奏剪辑得也非常到位,作为一个电影人,能身兼数职已然就很了不起了。再加上大家伙儿这么捧,真是应了电影中的那句话——“天时、地利、人和”。这次,老姜算是齐活全有了! 手法就好比一根藤,上面七七八八的栓了一水儿的瓜一样。想表现哪个,就切开哪个,下刀叫一利落,嚼起来叫一干脆。中国传统文学名著《水浒传》也早已昭示后辈良多。 主题呢不是TMD的什么所谓的“民族大义”,是裹在“个人情仇”里边的“捎带货”。尽管如此,也毫无违和感。 如果把《唐探2》、《药神》、《命运速递》、《心迷宫》几部片子放到一起评奖的话,拿最佳的也还会是《邪不压正》。陈思诚、宁浩虽说已多年混迹于江湖。但是,上述两部片子的艺术水准还多少有些差强人意。而李非跟忻钰坤的崛起,也只会因资格太浅而最终于最佳无缘。

当然,喜欢老姜的,说爱他;不喜欢老姜的,还是骂他。咱先说那些喜欢他的。一定是老姜的死忠粉儿,按现在的行话来说。一定是被他的《阳光灿烂》等片子“强抱”过的。否则,谁会跑六里地特意去电影院看他自己在那编排。不过,这次老姜呢,也学乖了,看完全片,你就会看出,这次他跟“金主”妥协了不少,跟演员也妥协了些许,跟制度也低了头了,跟TM自己也算是还了愿了——

愿意来看的,还是喜欢片子里面的打斗、所谓情色、声效节点剪辑法的再次呈现、人物的表演、性格塑造——老姜还是那个会写故事的人。范儿起的那叫一“牛逼”!

不喜欢看的,那就是一个原因——戏剧化台词的立体感太重,表现得太强烈。这种手法我们在法斯宾德、费里尼的片子里经常见。作为艺术家,专业人士来说,看完、听完老姜这么一弄,那是打心眼儿里喜出望外的。可是作为一般观众来说,一句话到底是什么意思,背后的弦外之音到底是什么?!要花时间思考,是特费脑一事儿。片子的节奏又如此之快,让人目不暇接,无从思考。你当观众都是奥数冠军呐?!你就把戏剧舞台上的那种台词砸碎喽、踩扁喽让观众再往下顺溜儿的咽那又能咋地?!故事和你依然会很牛逼。从商业角度来说,此法需要深思、着重考量才是。一般观众就是拿钱买一乐儿,简单、直白其实才最TM有效。不然,金主们怎么给你老姜投下一笔的资?!

片子配乐无与伦比,这与老姜没事儿对音乐的深度鉴赏息息相关。音乐与故事本身的贴合度非常高,对人物情绪的表达非常到位。时而是故事中的人与人之间的感染,时而又是片中人与人、人与事与观众之间的互动互染,张力十足。交响乐再加以往老姜电影里面耳熟能详的老曲儿,了不得了,真的可以跟《美国往事》、《教父》等片子相媲美。

全片用了非常多的特写镜头来渲染情绪。对于“复仇”这一主题的表现可谓是佳偶天成,丝丝入扣。由此可见导演功力已乃炉火纯青之境地。

聊屁股的那场群戏可谓经典。纵观国内导演圈里无人敢拍,也无人有如此这般狂野、不羁的文学艺术表现力。堪称中国影史最佳群戏演出。当然,彭于晏将来能不能大红大紫不好说。但是,本片已然成为了他的抗鼎之作。《邪不压正》之于彭于晏,就好比是《英雄本色》之于周润发——

为什么跑六里地去影院看老姜?!那是因为他会带给人“惊喜”!尽管这回没那么激动,也可能是“麻木”了。因为本人只看《我是布莱克》、《肉与灵》、《征服者佩尔》一类的片子。为什么有人不喜欢他的电影?!那一定是因为老姜还是老姜,不仅TMD“辣”。而且,还是一如既往的喜欢“自淫”和所谓的“嬉闹”——

老姜,好好的,你会更好。从欧美那边拿过来的咱给它嚼碎了,再喝两口咱传统的,再TM吐出来的,那才真TMD是你自己的,也会是TMD世界的,把舌头捋直喽!你可别真TMD“垮喽”!

