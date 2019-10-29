【第七届黑眼圈电影节】片单，海报稍后更新

眼看着2019年只剩两个月了，但，黑眼圈电影节今年不会缺席，他来了！

在各位圈er的推荐下，经过3人选片组长达半个月的精心筛选，最终确定了第七届黑眼圈电影节的参赛片单。

本届共有20部参赛片，他们来自很多个国家和地区，选片组誓将本届办成史上参赛国家和地区最多的一届。

同时，经过长时间的思想斗争后，参赛片中仍然保留了一部巨长的作品，他的时长，仅次于第二届黑眼圈电影节大奖得主《让娜·迪尔曼》。

好了，话不多说，第七届黑眼圈电影节参赛片单送上：

1.潦倒岁月（美国，2017）

2.八月来风（巴西，2014）

3.过客（德国，2007）

4.石头的呐喊（德国，1991）

5.孤独人类之声（苏联，1987）

6.编织的女孩（法国，1977）

7.纯真之旅（意大利，1993）

8.牙签乔尼（意大利，1991）

9.警员（法国，2011）

10.该死的野兽（日本，1980）

11.黑巷少女（加拿大，1976）

12.民警故事（中国，1995）

13.无脸的男人（美国，1993）

14.天堂之战（墨西哥，2005）

15.飞越雪乡情（冰岛，2003）

16.童年过后一百天（苏联，1975）

17.黎明忽至（智利，2017）

18.洛伦佐的油（美国，1992）

19.去森浦的路（韩国，1975）

20.明天会更好（波兰，2011）