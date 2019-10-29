网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>黑眼圈>>【第七届黑眼圈电影节】片单，海报稍后更新

【第七届黑眼圈电影节】片单，海报稍后更新

加入收藏

2019-10-29 13:02:51

眼看着2019年只剩两个月了，但，黑眼圈电影节今年不会缺席，他来了！

 

在各位圈er的推荐下，经过3人选片组长达半个月的精心筛选，最终确定了第七届黑眼圈电影节的参赛片单。

 

本届共有20部参赛片，他们来自很多个国家和地区，选片组誓将本届办成史上参赛国家和地区最多的一届。

 

同时，经过长时间的思想斗争后，参赛片中仍然保留了一部巨长的作品，他的时长，仅次于第二届黑眼圈电影节大奖得主《让娜·迪尔曼》。

 

好了，话不多说，第七届黑眼圈电影节参赛片单送上：

 

1.潦倒岁月（美国，2017）

2.八月来风（巴西，2014）

3.过客（德国，2007）

4.石头的呐喊（德国，1991）

5.孤独人类之声（苏联，1987）

6.编织的女孩（法国，1977）

7.纯真之旅（意大利，1993）

8.牙签乔尼（意大利，1991）

9.警员（法国，2011）

10.该死的野兽（日本，1980）

11.黑巷少女（加拿大，1976）

12.民警故事（中国，1995）

13.无脸的男人（美国，1993）

14.天堂之战（墨西哥，2005）

15.飞越雪乡情（冰岛，2003）

16.童年过后一百天（苏联，1975）

17.黎明忽至（智利，2017）

18.洛伦佐的油（美国，1992）

19.去森浦的路（韩国，1975）

20.明天会更好（波兰，2011）

 

已投票人数：0人

截至时间： 2019-12-28 13:02:51

7th 黑眼圈大奖预测（ 多选 最多3项 ）

八月来风
黎明忽至
无脸的男人
洛伦佐的油
石头的呐喊
潦倒岁月
童年过后一百天
过客
牙签乔尼
纯真之旅
警员
民警故事
孤独人类之声
黑巷少女
天堂之战
去森浦的路
飞越雪乡情
该死的野兽
编织的女孩
明天会更好

先投票才能查看结果

--------------------
像是在云端游荡，俯瞰人生，云遮雾挡。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
黑眼圈 18230

RSS订阅

黑眼圈

413名成员1521个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:10分

 