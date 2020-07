【第八届黑眼圈电影节】开幕，评委+海报+投票

记得第三届黑眼圈电影节没多久,我就基本放弃了时光网账号的更新,时光荏苒,白驹过隙,已经过去快五年了。

今年不小心当上了主席,被迫回来营业。

黑眼圈电影节 8th 将在2020年7月15日正式开始。

下面是评委名单,共十人,鉴于没有给我发过红包的评委我都不熟,所以就不挨个介绍了。



缺德梅(就我)

泼猴儿 萝卜 Anguszyz Grace 丹麦诗人 破破 沉默的朝 夜愿 若言



这次还有场外评分组,他们分别是以下八位:

闪灵 麦兜 我爱罗宾 Summer V 楚门 橙子 腾栋 以梦为马







还是不分页了,接下来是电影节的正式海报







相信大家已经知道,这次致敬的大师是埃里克·侯麦,而不是大家最爱的约翰·卡朋特。

经过不知道是谁的选片组的努力,最终选出了19部不知道会是什么样的电影进入主竞赛。

片单海报也是两张。





片单海报可以更明显地看出致敬的电影大师是埃里克·侯麦,而不是大家最爱的约翰·卡朋特。

本届黑眼圈电影节竞赛作品,俺是真的一部都没看过,不过也有不少熟悉的身影,比如说阿克曼,文德斯,雷加达斯,华麦丹,波蓝波宇等等,不知道他们这次会不会给出惊喜。

最后希望各位都能够在本届电影节收获自己喜爱的电影~



最最后是没有什么用的投票,猜对了应该也不会有什么奖品⑧。

