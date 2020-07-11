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你现在的位置：首页>>群组>>黑眼圈>>【第八届黑眼圈电影节】开幕，评委+海报+投票

【第八届黑眼圈电影节】开幕，评委+海报+投票

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2020-7-11 19:23:18

 

记得第三届黑眼圈电影节没多久，我就基本放弃了时光网账号的更新，时光荏苒，白驹过隙，已经过去快五年了。

今年不小心当上了主席，被迫回来营业。

黑眼圈电影节8th将在2020年7月15日正式开始。

下面是评委名单，共十人，鉴于没有给我发过红包的评委我都不熟，所以就不挨个介绍了。


缺德梅（就我）
泼猴儿
萝卜
Anguszyz
Grace
丹麦诗人
破破
沉默的朝
夜愿
若言


这次还有场外评分组，他们分别是以下八位：

闪灵
麦兜
我爱罗宾
Summer V
楚门
橙子
腾栋
以梦为马



还是不分页了，接下来是电影节的正式海报




相信大家已经知道，这次致敬的大师是埃里克·侯麦，而不是大家最爱的约翰·卡朋特。

经过不知道是谁的选片组的努力，最终选出了19部不知道会是什么样的电影进入主竞赛。

片单海报也是两张。



片单海报可以更明显地看出致敬的电影大师是埃里克·侯麦，而不是大家最爱的约翰·卡朋特。

本届黑眼圈电影节竞赛作品，俺是真的一部都没看过，不过也有不少熟悉的身影，比如说阿克曼，文德斯，雷加达斯，华麦丹，波蓝波宇等等，不知道他们这次会不会给出惊喜。

最后希望各位都能够在本届电影节收获自己喜爱的电影~

最最后是没有什么用的投票，猜对了应该也不会有什么奖品⑧。

已投票人数：0人

截至时间： 2020-9-10 12:26:26

黑眼圈大奖预测（ 多选 最多3项 ）

希望城市
卢斯
陌生人的慰藉
沙拉宁愿跑步
警察，形容词
夺命裙
赤子冰心
守门员害怕罚点球
第九朵云
安尼亚拉号
性感野兽
安娜的旅程
杀手夜狂热
我们的时光
寒假
为人民服务
华严经
柏林

先投票才能查看结果

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I'm a student of violence because I'm a student of the human heart.

楼主

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2020-7-12 14:21:11

写帖子十分钟，审帖子十小时，跪了。

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I'm a student of violence because I'm a student of the human heart.
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1 楼

纯洁的缺德梅 6106352

纯洁的缺德梅

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