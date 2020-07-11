【第八届黑眼圈电影节】开幕，评委+海报+投票

记得第三届黑眼圈电影节没多久，我就基本放弃了时光网账号的更新，时光荏苒，白驹过隙，已经过去快五年了。





今年不小心当上了主席，被迫回来营业。





黑眼圈电影节 8th 将在2020年7月15日正式开始。



下面是评委名单，共十人，鉴于没有给我发过红包的评委我都不熟，所以就不挨个介绍了。









缺德梅（就我）



泼猴儿

萝卜

Anguszyz

Grace

丹麦诗人

破破

沉默的朝

夜愿

若言









这次还有场外评分组，他们分别是以下八位：





闪灵

麦兜

我爱罗宾

Summer V

楚门

橙子

腾栋

以梦为马















还是不分页了，接下来是电影节的正式海报















相信大家已经知道，这次致敬的大师是埃里克·侯麦，而不是大家最爱的约翰·卡朋特。





经过不知道是谁的选片组的努力，最终选出了19部不知道会是什么样的电影进入主竞赛。





片单海报也是两张。













片单海报可以更明显地看出致敬的电影大师是埃里克·侯麦，而不是大家最爱的约翰·卡朋特。





本届黑眼圈电影节竞赛作品，俺是真的一部都没看过，不过也有不少熟悉的身影，比如说阿克曼，文德斯，雷加达斯，华麦丹，波蓝波宇等等，不知道他们这次会不会给出惊喜。





最后希望各位都能够在本届电影节收获自己喜爱的电影~





