【第八届黑眼圈电影节】开幕，评委+海报+投票

记得第三届黑眼圈电影节没多久，我就基本放弃了时光网账号的更新，时光荏苒，白驹过隙，已经过去快五年了。
今年不小心当上了主席，被迫回来营业。
黑眼圈电影节8th将在2020年7月15日正式开始。
下面是评委名单，共十人，鉴于没有给我发过红包的评委我都不熟，所以就不挨个介绍了。
缺德梅（就我）
泼猴儿
萝卜
Anguszyz
Grace
丹麦诗人
破破
沉默的朝
夜愿
若言
这次还有场外评分组，他们分别是以下八位：
闪灵
麦兜
我爱罗宾
Summer V
楚门
橙子
腾栋
以梦为马
还是不分页了，接下来是电影节的正式海报
相信大家已经知道，这次致敬的大师是埃里克·侯麦，而不是大家最爱的约翰·卡朋特。
经过不知道是谁的选片组的努力，最终选出了19部不知道会是什么样的电影进入主竞赛。
片单海报也是两张。
片单海报可以更明显地看出致敬的电影大师是埃里克·侯麦，而不是大家最爱的约翰·卡朋特。
本届黑眼圈电影节竞赛作品，俺是真的一部都没看过，不过也有不少熟悉的身影，比如说阿克曼，文德斯，雷加达斯，华麦丹，波蓝波宇等等，不知道他们这次会不会给出惊喜。
最后希望各位都能够在本届电影节收获自己喜爱的电影~
最最后是没有什么用的投票，猜对了应该也不会有什么奖品⑧。
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截至时间：
2020-9-10 12:26:26