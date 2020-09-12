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你现在的位置：首页>>群组>>黑眼圈>>第八届黑眼圈电影节颁奖礼

第八届黑眼圈电影节颁奖礼

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2020-9-12 23:14:30

 

        

 

        首先给各位说声抱歉，距离颁奖完毕已经过了许久，主席才开始写总结贴，相信大家快要忘记了，就让我带大家重温一下本届电影节的情况。

 

        本届电影节的选片组选出了风格、题材、地区迥异的19部电影，除了没有卡朋特电影入选之外，片单堪称精彩。各个导演之间竞争激烈，有曾拿下最高奖的香特尔·阿克曼，连夺大奖的维姆·文德斯，还有此前入选后但结果略显遗憾的华麦丹、施拉德、雷加达斯、波蓝波宇、德里森等人虎视眈眈，再加上其他实力强劲的导演摩拳擦掌，最终，在2020年9月3日晚10点，于评委工作和诺兰新片的夹击下，第八届黑眼圈电影节评委会举行了奖项投票，经过刺激又漫长的一夜，本届电影节所有奖项都尘埃落定，尽管评选过程中有很多的遗憾与不舍（当然主席本人并没有太多遗憾），第八届黑眼圈电影节于此圆满落幕。

 

        想我还是个懵懂少年的时候，就有幸围观过黑眼圈电影节的盛况，也凑热闹跟着看了几届，虽然没有全程跟随，但仍然被大家的热情鼓舞，体会到一种作为影迷才有的乐趣，如今，观影团有如雨后春笋般冒出，他们的评选也一年数次，我也参与过几次，却始终觉得与黑眼圈的味道还是差了太多，甚至是今年的上海国际电影节，也因为和黑眼圈电影节撞了时间而显得逊色不少，因此，各位评委与观众在百忙之余仍能参与黑眼圈电影节，使本届电影节成功举办，对此我心底十分感激。

 

        话不多说，下一页开始本届电影节颁奖环节。

 

 

 

 

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I'm a student of violence because I'm a student of the human heart.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2020-9-13 17:24:57

第八届的沙发

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如果没有你，我的良辰美景将向何人诉说。
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1 楼

Grace的颜色 9282548

Grace的颜色

2020-9-13 17:26:24

给波蓝波宇打电话你的南方口音一听就是诈骗号啊

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如果没有你，我的良辰美景将向何人诉说。
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2 楼

Grace的颜色 9282548

Grace的颜色

 
 
2020-9-13 18:47:37
失策，我以为外国人听不出来
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I'm a student of violence because I'm a student of the human heart.
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纯洁的缺德梅 6106352

纯洁的缺德梅

 
 
2020-9-13 20:04:17
g姐 跟帖好快
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3 楼

泼猴儿卡列宁 171018684

泼猴儿卡列宁

 
 
2020-9-14 8:35:29
你看你，颁奖词啊，写成吐槽贴了
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所谓电影，是生命的投射
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精神拾荒者 2165392

精神拾荒者

2020-9-14 10:52:44
一直很快
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如果没有你，我的良辰美景将向何人诉说。
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Grace的颜色 9282548

Grace的颜色

 
 

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