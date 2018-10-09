多重人格悬疑片《无双》：用羊狠狼贪包裹玻璃心

杨晓林：《新民晚报》约稿。

作为多重人格悬疑片，《无双》被舆论一致认为是今年国庆档最佳，是媲美《无间道》的港片涅槃更生和复兴之作。影片讲述犯人李问向警察何蔚蓝交代，因为女友阮文的画作大受欢迎，而他的时乖命蹇，无人问津，失意中沦为了伪钞制作者，被老大吴复生挟裹制造了多起抢劫和火拼案件。尔后女友“阮文”保释了李问，原来“阮文”是李问剿灭泰国将军时，所救的毁容女子秀清，她被李问整容成了阮文。而吴复生是李问虚构的另一个自己，杀警抢油墨，屠村，处决鑫叔，妒杀阮文未婚夫，内部火拼，都是李问自己主导。不能容忍李问把自己当阮文替身的秀清，选择了用炸弹和李问同归于尽。最终何蔚蓝调查发现，女画家阮文只是李问暗恋的邻居，和他并不熟识。

多重人格悬疑片以“烧脑”著称，以山重水复的设疑-解疑-逆转-出人意料的结局结构故事，成为近年来的“票房收割机”和好口碑的保重。它有清晰的历史流变过程，至少可以追溯到阿加莎小说改编的话剧和电影，如《捕鼠器》《尼罗河上的惨案》《东方列车谋杀案》《阳光下的罪恶》《无人生还》等，在高智商犯罪布局中，终极凶手是哪些最不可能有动机、有能力、或者有作案机会和时间的人，如病弱者、查案警察，集体谋杀等，始料不及的结局给观众一种智力冲浪的快感。多重人格悬疑片在希区柯克的《爱德华大夫》《精神病患者》中已有经典的故事模式，好莱坞的名作有《禁闭岛》《搏击俱乐部》《致命ID》等，国产片也出了《催眠大师》《记忆大师》这类烧脑佳作。多重人格悬疑片在叙事上呈现为“阿加莎式悬疑”的变奏，多重人格的相互搏杀，隐藏人格是终极凶手，常以弱者和无辜者的假面目示人。甚至衍生出了平行空间中多重人格谋杀，如《彗星来的那一夜》《恐怖游轮》等，既有命运悲剧如《俄狄浦斯王》《雷雨》的元素，就是你越想逃避不幸的命运，命运的神索越勒紧你的咽喉，也有佛洛依德的“三重人格理论”和“人格面具理论”的支撑。

多重人格源于创伤记忆导致的人格裂变，如幼年不幸，战争后遗症，或社会不公的伤害等。《无双》中李问的绘画天赋、身份地位和女画家阮文落差太大，爱而不得导致自卑压抑和心理扭曲，变得怯懦又残暴。李问的双重人格中，拥有“胆汁质”领袖气质的是暴戾大佬“吴复生”，混合“多血质”和“粘液质”气质的是内敛的画家“李问”，他精神分裂的一体两面始终进行着生死博弈。《无双》以悬疑片罗生门式的叙事逆转，犯罪片毁容易容的故技俗套，黑帮片帅而不衰的双雄龙骧虎峙，警匪片的兵贼游戏和内讧火拼，爱情片的三角错位和爱而不得，科普片揭秘假钞制造工艺与核心技术等，显示出港片怀旧皮相下内核的锐意创新。

《无双》虽然是类型杂糅的商业片面孔，亵玩的是轻车熟路的叙事套路，显摆的是炉火纯青的编剧技术，但是籍着虚构的双雄奇事蕴藏的现实主义精神，戳痛了当下众多痴情男子的隐伤与春梦：得不到的是最好的，恰如《诗经·蒹葭》所云：“所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央……”李问暗恋“伊人”阮文而不得，退而求次，找了替身秀清易容为“伊人”阮文，深爱李问的秀清只能神伤和缭乱。其实，每个男人的情感世界和事业领域都充满着迷茫遗憾与混乱荒诞，常用梦呓和谎言大言壮胆，用阿Q精神和唐·吉诃德行径疗伤，用羊狠狼贪包裹玻璃心，尤如庄文强心中举世无双的伪钞制造者李问。

杨晓林，同济大学电影研究所所长，编剧，博士生导师。