《流浪猫鲍勃》：人先自救而后天救之

杨晓林：《新民晚报》2018-11-11。

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影片堪称温暖现实主义的传记片佳作，改编自自传体同名畅销小说。作者詹姆斯·鲍文从小父母离异，因时常搬家转学遭受欺凌，加之患有疾病，无法融入父亲新家，他选择露宿街头，长达10年，染上了毒瘾。2007年春天，他在家戒毒，遇到了流浪猫鲍勃，就带它上街头弹唱卖艺，观者如堵，他大受鼓舞，戒掉毒瘾重获新生（在电影中甚至收获了爱情）。蚌病成珠，否极泰来，詹姆斯将他与鲍勃的经历写成小说出版，一时洛阳纸贵，被译30多种语言，全球销售超过千万册。

以人与动物建立亲情类故事片，最著名的当属《忠犬八公》，此外还有《战马》《101斑点狗》《导盲犬小Q》《狐狸与我》等，豆瓣评分无一不是8.0以上，《忠犬八公》甚至高达9.0。国产片也有名骚一时的《忠爱无言》，高位截瘫老人和“二货”狗相濡以沫，自食其力的剧情，比之《忠犬八公》投桃报李，逝后苦等的故事更丰厚，更富戏剧性。《流浪猫鲍勃》与《忠爱无言》故事构架相似，都是讲弱势群体与动物的互救和浴火重生，而流浪猫和社会弃儿相互救赎的故事，最易引发当下观众的怜悯钟爱和敬意。本片在选材和剧情上有四大卖点，一是瘾君子回归主流社会的励志主题，在戒毒形势严峻的当下具有话题性；二是灵性萌猫的“天然呆”表情和人猫击掌互动，在银屏内外都很吸睛；三是萌猫做红娘的浪漫爱情奇遇，具有都市童话的魅力，令“宠物控人士”生无限遐想。四是流浪歌手故事自带音乐片的魅力，几段吉他弹唱切题地表达了人物的不堪处境和内心煎熬，令人潸然泪落。

本片阐述的“人先自救而后天救之”普世性励志主题，放之四海而皆准。钱钟书说：“东学西学，道术未裂；南海北海，心理攸同。”中西文化中救赎之道的共通性，就是都强调人的主观能动性，倡导“自助者天助，自救者天救，自弃者天弃”。老子讲“天道无亲，常与善人。”子贡曰：“君子之过也，如日月之食焉。过也，人皆见之；更也，人皆仰之。”孔子为《周易》写《象传》曰：“天行健，君子以自强不息。”“地势坤，君子以厚德载物”。基督教认为人永远没有能力自救，只有上帝才能救你，但是一个人如果仅仅只是被动地等待救赎，到审判之日时，上帝也无法援手。上帝要救赎的，是那些信仰他，并且为能得到救赎而努力的人。本片是对道家儒家要旨、基督教教义及中西文化精髓的最好阐述。

本片故事中规中矩，单线叙事结构使用了高妙地情感累积的技巧：首先隐去可怜人詹姆斯沾染毒品的可鄙之处，渲染他裘弊金尽，被亲人厌弃的“扑街”遭遇，引起观众的唏嘘同情；其次加大詹姆斯穷猿投林，为了自救而做的戒毒努力，展现他“向阳”的一面，获得观众的道德认同；再次，表现詹姆斯对流浪猫和毒瘾同伴的不忍人之心，得到观众的尊敬；最后，展示詹姆斯的音乐才华和可爱之处，引起观众钦佩和喜欢。最终一个励志而暖心的故事架构就建立了，落魄的詹姆斯也蝉蜕龙变为观众的至亲至爱。影片中亮眼的明星猫“鲍勃”，几乎与宫崎骏“吉卜力”的作品如《猫的报恩》《魔女宅急便》《侧耳倾听》《龙猫》《百变狸猫》中的妖猫、黑猫、白猫、龙猫、狸猫等“并肩比萌”而不逊色。镜头常以猫的视觉来观察人类世界，给观众以化身为“猫”的奇异感受，既有陌生感又出新意。

本片的小瑕疵，是片名中译欠妥。A Street Cat Named Bob港译《街角遇见猫》，台译《遇见街猫BOB》，皆好过大陆的直译名《流浪猫鲍勃》。因为港台译名隐在地显示了男主的存在，并且强调了主从和互动关系，而大陆译名反宾为主，似有隐喻，但还是强调突出了“鲍勃”，给人以动物为绝对主角的错觉，有点跑题。

杨晓林，同济大学电影研究所所长，编剧，博士生导师。