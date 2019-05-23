美式快速影评---复仇者联盟4:终局之战

（本文不含细节剧透）

漫威用182分钟回馈十年二十一部电影积累起的巨量粉丝，各路热点与话题，裹挟更大量的路人，连连打破票房记录，虽然最终距《阿凡达》尚有段距离，却仍以令世人惊艳姿态稳稳站在影史顶端

经历过2008年钢铁侠1的影迷们，如何也想象不到，此后十年他们将享用有史以来最大的超级英雄盛宴，一切都得等到后续的美国队长、雷神陆续上映才渐渐看出他隐藏的野心

纵是如此，想必片方最初也不敢确定他们的计划能否成功或成功几何

其间必然经历过缜密的、艰难的、而又大胆的长远规划，还得应付各种突发事件与危机

才让一切看起来自然而然、水到渠成

不论它是否商业性质过重，这种成功都值得人们称赞与尊敬！

关于这部电影——复仇者联盟4。 票房、口碑双丰收，其实并不代表电影本身技艺有多超高水准，如同该系列前二十一部作品一样，较之传统电影有着明显缺失，譬如剧情的严谨程度、人物性格的连续性、整体剧构张力的失衡

整个系列的每部电影都如是，做为单体电影来说复联4甚至是整个系列中完成度最欠缺的一部，哪怕它长达有3个小时，最终只是对这个系列进行一个交待了而已

然而，制片方似乎早已做出取舍，专注为这个系列的粉丝盛上飨宴。 当然它的底气来自于此前无一失败且已获得高票房的单体与系列作品，勇气更是仰仗这么多年来积累的大量粉丝

没错，复联4比任何一部超英电影更加看重回馈粉丝，甚至达到了仅仅为粉丝服务这种令人发指之‘可恶’行径，当然这个‘可恶’是相较凑热闹的路人

严苛的路人会发现这部长达3个小时的影片、投资重达5亿美金的超英电影，竟然有近2/3的时间以文戏为主，其间插入一些不痛不痒的动作戏份，最后的大战来的确饱满，然而什么特技什么奇景什么科幻元素什么漫画元素远未达到预期嗨点，看到最多是绿幕制作出的‘普通’背景和各个角色间令人莫名其妙的情感展现，“漫画不漫画，科幻不科幻”(手动滑稽)，各种逻辑硬伤各种杂糅看的让人如鲠在喉，以至无心欣赏

如果放低预期宽容对待，也许会舒服不少，应该能够兴奋于影片表达的亲情、爱情、悲壮、逗贫、史诗，甚至读出一些哲学味来，也能够惊叹于这部电影在特技特效上真是不少花钱，虽然人物众多到令人目不暇接，特效的堆砌总是过于集中迅速

赞赏那些能看得明白之处，忽略莫名其妙不解之处，看不出影片中富含所谓的梗更是无关紧要，不错的质量尚可的爆米花电影才是路人们看这部复联4的最好姿势

因为那些莫名其妙之处、那些深梗都是为漫威迷们准备的，欢呼雀跃、感动泪崩由他们来完成好了

是的，漫威粉丝、影迷们对于这个系列俞发熟悉俞能够笑的酣畅淋漓，俞兴奋到激动惊呼，也更加感动的梨花带水

也许很多影迷事先猜出了剧情，但应该极少人能猜到复联4对系列过往完全总结、处处填坑的处理方式，更别说有何心理准备。不敢说影片满足了影迷朋友们的最大幻想，落差引来巨大优质反响却是所有人喜闻乐见的，映前宣传的少喝水憋住尿，不要错过任何一秒钟，想必看了电影大家才知道：‘不要错过任何一秒钟’，原来不是说不要错过精彩刺激的动作、特效场面，而是告诉你：影片每一帧镜头都是对你的交待、与您的互动。 心里想，又被漫威狠狠摆了一道，开心，这很漫威

于此，我们又再不得不赞赏漫威商业运作之成功，影里影外细节处处，并且感谢罗素兄弟终归还是交出了一份完美的最终论文答辩。就让那些对导演吹毛求疵的评价见鬼去吧，这不是艺术电影、不是作者电影，因导演瑕疵而扣分的请出门左拐

也相信迪士尼收购漫威对漫威本有的超英电影是资金与长远规划的好事，更是对延长整体超英电影的市场生命力有好处。 做为一个拥有众多超级英雄版权的单个集团，必然不会一哄而上去掳取固有的那点蛋糕，而是慢慢培养、逐步释放。观众也怕吃腻了，最近几年的影视作品表现就很有此种味道，粉丝们宁可在饥饿中等待与想像，也不愿看到自已喜爱的漫画英雄草草上线。

I am Iron man

---------------------------------------------------------------------------------------------

以上漫威特指漫威影业与该系列的主要领航者：凯文·费奇

诚以影迷的至高谢意