十分快评：平淡开心一如既往---锤子哥版黑超

早已忘记第一部黑超是在录像厅还是家庭影院看的

那是个还不记外国影星的年纪，后几年才确认是威尔·斯密斯，当然这部电影早已在影碟上阅过多次

更是近些年才知这是一部漫改电影，恍然大悟知味欣赏时为何露出六一儿童节般的笑容

光怪陆离的外星人与热武器，足够吸引尚年少的趣味和想像

能记起恶心的蟑螂 鼻涕虫一样的外星人 还有那把不莫名其妙的记忆消除笔

影片的主题亦如此，并未想要有更多深刻，如此足矣， 也因此我到现在都想不明白，老汤姆为何要接演这么一部儿童向的电影，也许浪漫使然

其二 其三便没了什么印象，除了迈克·杰克逊真的是外星人

看时只是回味少时的记忆与趣味，一的惊艳已足够激发你的大脑

后续之作便是有期待也无甚期许，开心它能够继续罢了

我对待新出这部锤子哥版的黑超亦是相同

没有过于展示奇奇怪怪的外星人，挺好的

没有过于繁复的剧情勾连，挺好的

没有过于惊艳的动作场面，挺好的

没有偏离一向的故事格调，挺好的

没有加塞当下流行的宇宙风，挺好的

没有附加当下流行的女权风，挺好的

没有对人物更深层次的性格刻画，挺好的

没有解释这解释那，挺好的

没有宣扬发灭力的爱，挺好的

没有将爱情进行到底，挺好的

没有露胸露臀，挺好的

没有过于曲折的故事线，挺好的

没有刻意展现风景与特效之美，挺好的

一切就是那么平平淡淡却用心做着每一个细节，也无所谓的展现一些BUG，一如既往，真的挺好的，黑超还是黑超，现在才发现看电影也得有一颗岁月静好的心，一切都放宽心吧，所以真实的挺开心

好了，来聊一聊我想聊的吧

自想一年进影院的次数少说也是三四十次，遇见放映故障的次数这是第四次，好在很快修好了，否则对不起满满一桶爆米花， 呃.....我并不想说这个，毕竟半个月长了6斤膘

八卦之处在于，锤子哥帅吗？有型倒是，电影里为何还有关于此的特写 ，男人无法欣赏男人的美； 还有锤子哥雷3以后都要走这种傻缺的路线吗? 他的迷离眸会不会因为年纪的增长而烂掉？请问锤子哥头颈围比是多少？真的很适合这种傻缺的路线； 还有锤子哥你的金发是染的还是天生的，是怎么保养的？ 你平时是以刮掉胡子示人多还是留着北欧胡子居多？

是的，这是一段采访

总之不管在漫威还是黑超，锤子哥都败给了女武神

当然了，这里不是说女武神有多屌。 呃，刚开始看她还真是挺屌的，看她的眼神 看她的面部表情，觉得，卧槽她好有演技， 然而后来发现都是这副屌样，刻意的屌样，我就有些幻灭了。虽然我还是很想亲一亲她的肥唇，也想看一看她的露背装。说到这，女武神的衬衫是不是做大了，不显身材啊，我知道是儿童向电影，可买票的是我这种猥琐中年嘿！

以上八卦，睡觉！

对了，锤子哥有空讲讲你跟那个三只手的ladyman在那个什么最强最屌最不可侵犯然后又莫名其妙上云辣么多人的岛的故事呗，就说说你们的风花雪月好了，露X的那种，好想看，，，不对，是好想听