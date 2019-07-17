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鸡贼赚钱《银河补习班》凭啥拍成科幻伪史诗毒鸡汤

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2019-7-17 11:58:35

 


作为一部深入探讨父子关系和家庭教育的影片，《银河补习班》时间线很长从1990年跨度到2019年，看似渲染了父子亲情，批判了教育制度弊端，点明了教育里最重中之重的三个关键词——梦想、相信和坚持！电影还讨巧将中国的航天事业、家国情怀、大国崛起等联系在一起，颇有主旋律献礼片意味，但却不知不觉拍成了科幻伪史诗毒鸡汤！



从飞船处于危险之中，宇航员马飞很可能回不去了，倒叙讲以前各个年代的父子故事，这样《银河补习班》肯定不是历史传记，那宇宙太空船都出来了，什么洪水孩子都随便跑了，高考完学校的孩子撕烂了书本扔得跟雨一样，现实中能出现吗？典型是科幻伪史诗片！



不必讳言，一开始看到导演“邓超、俞白眉”的名字，有点欣赏能力的人都应该不抱太大信任的，毕竟俩人共同执导的《分手大师》《恶棍天使》都烂到发指，靠着恶俗笑点在内地狂赚一票，早令人心有余悸。这次到正常叙事了，没那么多恶心弱智搞笑，但故事细节乍似贴近生活，却不经推敲。



韦唯熟悉的《亚洲雄风》响起，1990年北京亚运会前夕开始故事，就像后来工地那人讽刺邓超“准点准时爆破”，男主角正跑过去当火炬接力员，他设计大桥就瞬间坍塌。哥们因此进去数年，出狱后马皓文遭到昔日朋友、同事的耻笑、非议和侮辱，而他辛辛苦苦找寻资料、写申诉信、找法院，却申诉无门，直到晚年才成功。他还差点因为自己申诉，耽误儿子去当航空员，各种冲突与冤狱，非常刻意！



马飞如何从垫底学生变成学霸，父亲只是教孩子有信心、有勇气、独立思维....后面干脆不上学，带他去全国旅游，白天游山玩水，晚上补习功课，这孩子就能顺利考进年级前十？太小看当时考卷难度了吧！父亲马皓文曾经对马飞的教育，“不要认输”“一直想”，以及在1998年的那次特大洪灾中，他居然在父亲拿着大喇叭鼓励下，瞬间用门板做船逃生，这过程非常容易，仿佛遇见困难就开着外挂取胜，你根本不能推敲的。



正如任素汐所言，马皓文这个人物从头到尾都散发出一种洗脑组织的气质，《银河补习班》也带着科幻伪史诗性质！毕竟在教育资源分配不均的情况下，应试教育在当时是普通家庭的最优选择，想要推翻也不是那么简单能做到的。马飞的天空自救这一桥段时非常潦草、没头没尾，一边是老年迟暮邓超拿着手电在天上照射，渲染生离死别，另一边则是马飞很容易在太空自救，其过程显得虚张声势，毫无难度！



与此同时，电影对做作业、考试等的理解也非常狭隘与肤浅，马皓文拿蒸馒头来对比复习功课，看似有道理，实际略扯淡，典型不懂装懂。基础知识不扎实，作业不做，谈何进一步的思想和方法？就靠碰瓷，叫儿子作文重新评判，就能得高分？就跟马皓文稀里糊涂娶到了漂亮女老师，导演太过于想当然，决定了本片对现实的批判力量非常有限，注定只是形式主义的毒鸡汤。



就像电影中马皓文的前妻叫嚷的，“马飞不是你的实验品”。没有几个家长敢拿孩子的未来做实验，编剧在马皓文身上也浓缩了太多戏剧性强的情节，比如卖血、为了保护儿子被小混混殴打、洪灾里对孩子撕心裂肺地寻找等，每一点在煽情催泪，全片大量怀旧金曲串烧，也是《匆匆那年》《夏洛特烦恼》《最好的我们》等片用滥的套情怀商业招数，绝对很有效博得眼球。



《银河补习班》不是那一类最好的现实主义作品，无论是航天线的潦草处理、略带假大空的爱国主义情绪迎合，还是对阎主任的夸张化刻画、对教育问题的思考与批判过于幼稚！但马皓文曾对马飞说，“桥会塌，但爸爸不会塌”，也渲染了父子情深与人生信念，它在用“取巧”赢得丰厚的商业利益，并对教育与人生提出思考。


邓超和俞白眉会是投资者最喜欢的那一类导演，因为他们昂贵大制作银河市场，如何去鸡贼赚钱做得足够现实，能用低笑点与低泪点身处不败，还能顺利盈利，这也是这部伪史诗毒鸡汤带来的巨大价值吧！

7.7 

银河补习班 (2019)

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