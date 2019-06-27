惨淡终章！《X战警：黑凤凰》的6大硬伤





福斯 x 战警主线系列的最后一部《X战警：黑凤凰》, 在经历了漫长的后期制作过程——历经重拍、延期、传言取消上映, 乃至最后21世纪福斯被迪士尼收购——之后, 终于在6月上旬在全球影院上映。

毋庸置疑, 先前在看到了令人担忧的试映评价和一系列完全缺乏吸引力的预告片后, 大家对这部超级英雄终结篇的期待一直很低, 所以现在这部电影基本上遭遇全面差评, 也没有人觉得意外。

事实上, 福斯敢于重新改编“黑凤凰传奇”并非不可行, 但再次雇用《X战警：背水一战》的编剧西蒙·金伯格撰写并执导这部电影实在是一个令人费解的决定, 结果理所当然适得其反。

作为一部预算高达2亿美元的电影, 《X战警：黑凤凰》几乎各方面都显得很低廉, 既缺乏紧张刺激感, 人物刻画也毫无建树, 总之, 对于这个本就参差不齐的超级英雄电影系列来说, 无疑是一个彻头彻尾的“烂尾”。

至少现在X战警系列终于结束了, 倒计时开始, 接下来就看凯文·费奇最终如何将X战警整合到漫威电影宇宙里了..。

下面具体来说说这部完结篇的缺憾之处。。。





6. 大部分演员都被浪费了

除了个别主角例外, 《X战警：黑凤凰》的演员阵容中几乎感觉每个人都大材小用了。

当然, 这并不是一部特别需要演技的电影, 但眼看这么多演技精湛的演员都毫无可发挥之处......实在让人失望至极。

首当其冲, 詹妮弗·劳伦斯似乎彻底厌倦了扮演魔形女, 不过说实话, 谁能怪她呢？

甚至可以看出她似乎并不乐意出演这部电影, 她身着蓝皮肤扮相出场的每一秒钟几乎都在宣告她不过是在 "履行合约"。

其次, 预告片显然故意暗示迈克尔·法斯宾德饰演的万磁王的戏份很充足, 但实际上他在电影中的出场机会并不多, 直到中间才登场, 而且除了做出一些煞有介事的怪相之外, 基本上跟他在前几部电影的戏路没什么两样。

还有, 杰西卡·查斯坦在影片中扮演了完全缺乏存在感的外星大反派, 而我们不禁疑惑, 为什么导演要让这样一位实力雄厚的女演员扮演一个平淡无奇、不需要流露任何情绪的外星变形人呢。实在令人费解。

至于其他外围 x 战警, 他们也没有太多戏份, 最让人吐槽的当属快银（伊万·彼得斯饰演）, 在电影中段直接就被退场了, 而这么安排大概是为了掩盖他向来是一个力挽狂澜的压制性角色的事实。

在他消失之前, 他甚至还没来得及再次用慢镜头为影迷炫技。





5. 西蒙·金伯格导演失败

把2亿美元的预算交给一个第一次拍电影的导演, 这绝对不是一个好主意, 而且让人震惊的西蒙·金伯格对于这部电影的把控也非常马虎。

纵观《X战警：黑凤凰》, 很明显, 金伯格试图模仿布莱恩·辛格赋予该系列的中庸浑厚风格, 而没有添加任何他自己的设想或创意。

如果一定要说金伯格带来了什么明显的影响, 那就是这部电影过于依靠沉闷的镜头反打式对话以及摄影欠佳的动作场面。

第二个问题在电影中段的变种人混战中尤为明显, 同时剪辑也杂乱无章, 很难弄清楚整个场景的基本空间调度。

其他原本值得期待的场景也同样如此, 例如开场 x 战警救援被困宇航员的太空营救片段, 让人感觉很匆忙，甚至无关紧要, 直到电影第三幕常规水准的结尾高潮中, 才终于有了一些精彩的动作戏, 不过也只有几分钟而已。

毋庸置疑, 鉴于这部电影票房表现不堪入目, 可以预见在未来一段时期内, 金伯格可能不会再有机会执导这么大预算的电影了。





4. 剧情俗套沉闷

尽管金伯格曾表示《X战警：黑凤凰》会更忠于漫画改编, 进而令更多人满意, 但琴·葛蕾 (索菲·特纳) 的核心剧情却还是陷入到了俗套、无聊的多线索叙事僵局中。

无论是魔形女 (詹妮弗·劳伦斯) 渴望脱离 x 战警, 还是万磁王 (迈克尔·法斯宾德) 再次转向黑暗面, 乃至可以变化形状的外星人降临地球, 所有这些情节不管是从X战警系列还是整体类型片的角度来说, 都毫无新意。

在这部电影中几乎连最基本的想象力或独特性都很匮乏:主创疲于重复利用陈词滥调的固有套路, 而没有任何激情火花。





3. 缺乏情绪感染力

尽管根据大受欢迎的 x 战警经典漫画改编, 但《X战警：黑凤凰》却出人意料地缺乏感染力, 以至于令人麻木, 甚至比先前的改编版本、布莱特·拉特纳备受唾弃的《X战警：背水一战》还不如。

琴·葛蕾被凤凰之力所侵蚀的过程感觉很匆忙, 仅是通过杂乱的闪回情节再现她过去的记忆, 仓促之间就难以让人信服地将这个角色推到了对立面。

不过, 还有比这更糟糕的, 那就是其中一个重要角色的死亡。尽管早在电影上映之前大家已经猜测到了死的会是谁, 但这一幕显然依然被认为会是让观众情绪激化的重要时刻, 然而结果这一死亡场景却再次匆忙掠过, 让人感觉波澜不惊, 当然最要命的还是因为这样的安排完全不出所料。

在整部电影中, 观众们更直观的感受反而可能会是意想不到的笑场, 《X战警：黑凤凰》与《金刚狼3：殊死一战》截然相反, 《金刚狼3》是在金刚狼这个角色陪伴观众多年之后, 适机煽情谢幕。

而至于《X战警：黑凤凰》, 没有人在乎琴·葛蕾的内心挣扎, 也没有人在乎最近登场的其他新角色。





2. 对白拙劣俗套

《X战警：黑凤凰》的剧本, 特别是其中的对白实在是太糟糕了, 以至于让人怀疑极具娱乐性的《X战警：逆转未来》真的是由金伯格编剧的吗？

《X战警：黑凤凰》的台词对白完全就是直白的剧情陈述和模式化的超级英雄电影俏皮话的拼盘大杂烩。这些对白完全不足以给人留下丝毫印象, 除了个别比较雷人的。

至少,观众们应该不会忘掉,魔形女告诉X教授 (詹姆斯·麦卡沃伊) X战警应该改名为 "x女警" 这尴尬一幕。

其中最糟心的大概就属杰西卡·查斯坦了, 她不仅得枯燥又单调说出大堆晦涩的废话,同时还得持续保持着一脸严肃的死板模样。

而从始至终, 绝大多数对白都是陈词滥调的老一套，熟悉得让人哭笑不得。





1. 作为终结篇毫无分量

即使影片有很多明显的缺陷, 但粉丝们可能还是希望金伯格能尽力给这个系列留下一个有震撼力或者多少让人满意的结局—可惜他并没有做到。

作为系列终章,《X战警：黑凤凰》的结束方式毫不引人注目, 甚至平淡无奇得很容易让人遗忘, 既没有向之前发生的事件致敬, 甚至连角色的退场方式也很不适宜。

虽然有传言称, 这部电影之所以重拍一定程度上就是为了给该系列提供一个更具体的解决方案, 但情况显然根本不是这样的。

甚至这部电影还跟所有常规的超级英雄电影的结尾一样,留下了一个模棱两可的续集的引子, 当然这部续集永远不会有可能了。【 电影角 】系头条号签约作者