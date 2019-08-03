预测漫威第五阶段电影片单：《复仇者联盟5》还是没戏





在前不久的漫展上MCU第4阶段项目终于公布,没想到,期待已久的第4阶段只持续2年时间,凯文·费奇和漫威希望收紧他们的规划时间表,避免注意力过于分散。不过作为补充,凯文·费奇还透露了这次缺席的黑豹、惊奇队长和银河护卫队等续集项目也在进行中。显然他知道粉丝们想要听什么。

这一切表明,凯文·费奇已经为第5阶段做筹划了,但由于迪斯尼需要利用第4阶段积极推销Disney+流媒体平台,因此尚不能正式公布第5阶段的具体项目。不过依然有大量相当明显的迹象可以猜测出会有哪些电影来填补未来的空白。

在2021年秋季《鹰眼》播出之后,我们才能陆续看到这次公布的多部Disney+剧集,至于这些剧集是否会有续集还有待观察。其中只有一部剧集真的有潜力成为系列剧,还有一部更可能与未来的电影计划息息相关,总之让我们拭目以待。

那么,第 5 阶段会如何发展呢？









12. 神奇四侠

在漫展之前,我们就已经知道了《神奇四侠》会加入MCU,但我们也被告知不要期望这个项目在短时间内会取得任何具体进展。但是显然,这并不意味着真的需要等待很长时间,因为凯文·费奇提到在第 4 阶段完成后神奇四侠将会成为次量级的团队电影之一。

至于何时推出,目前还只能猜测,凯文·费奇也说了,他们还没有选角,还没有故事(这句话显然不可信,剧本草稿绝对是有的),但在接下来长达四年半的时间,漫威绝对能够在第5阶段给它安排一个位置。鉴于迪斯尼吞并福斯的大手笔投资,我们可能等不了多久就能在大银幕上看到神奇四侠了。









11. 蜘蛛侠3

虽然汤姆·霍兰德早在确定扮演蜘蛛侠时就已经爆料他签约了三部《蜘蛛侠》电影片约,但第三部电影的实际状态目前尚不明朗。此前有消息称《蜘蛛侠：英雄远征》票房要超过10亿美元,漫威才有机会启动第三部电影,因此有人担心蜘蛛侠会在回到索尼手中。但现在我们不必担心了。

蜘蛛侠一直是迪斯尼最大的卖货王之一,至少可以说,他是一个强力品牌。《蜘蛛侠：英雄远征》票房收入现在已经超过十亿美元大关,这不仅因为它是一部好电影,背靠着MCU,同时也因为它是蜘蛛侠。现在,我们得以继续跟进第三部。

至于第三部会是什么样子,多亏了《蜘蛛侠：英雄远征》出人意料的劲爆结尾,我们都已经有了一些大致的想法。









10. 超胆侠[Disney+]

鉴于《超胆侠》剧集在Netflix上播出还没过多久,因此,可能有人觉得漫威不会太快动这个角色,但是到第5阶段时,Netflix的《超胆侠》将会成为一个遥远的记忆。要知道,电视剧更新快,超级英雄更新更快。

到 2020 年,限制漫威在剧集播出后两年内使用角色版权的协议失效,漫威可以再次使用这个角色。而迪斯尼一向不会放过任何已经经过市场验证的成功手段和向热情观众推销的机会,也就是说夜魔侠一定会很快重启。

现在来看,超胆侠再次现身小屏幕更有意义,毫无疑问迪斯尼需要更多的新角色来壮大充实Disney+平台,马特·默多克绝对是适合的人选。









9. 刀锋战士

刀锋战士回来了,而且基本已经确认在第5阶段登场。马赫沙拉·阿里出演刀锋战士无疑是今年漫展漫威专场上最轰动的消息之一。不仅因为他是完美的人选,而且因为该项目被粉丝视为一个休眠了太长时间的深爱角色的回归。

尽管此前MCU中不乏超自然元素,但无论刀锋战士是否真的会拍成一部MCU电影,还是凯文·费奇借此机会涉足R级领域给Disney+带来不同的氛围,都必然会给我们带来前所未见的东西。

阿里的参演已经为该项目打下来坚实的基础,只要他们再招来一个懂恐怖和魔幻的电影导演或电视剧主创(可惜乔丹·皮尔拒绝了),那么不管最终以何种形式播出,应该都不会辜负我们的期待。









8. 美国队长

在漫威公布的第四阶段所有项目中,最令人疑惑的莫过于是Disney+剧集《猎鹰与冬兵》的正式名称竟然与最初的拟定名一样。在《复仇者联盟4：终局之战》结尾传递盾牌之后,原以为漫威会在正式名称中加入“美国队长”的字样,然而并没有。

既然山姆·威尔逊现在已经是新一代的美国队长了,那么依旧保持原名称显然并不完全准确,不过从这部剧的粗略概况和泽莫男爵的参与来看,显而易见这部剧就相当于威尔逊的一场历练。当这部剧结束时,他将彻底接过美国队长的衣钵。

因为迪斯尼并不愚蠢,他们会利用这个机会,把第二位美国队长安排进自己的电影里,而不是把他留在Disney+平台。有意识地通过不同媒介推销延续性的角色,这很科学。









7. 惊奇队长2

现在回头来看,第一部《惊奇队长》其实并没有那么受欢迎,但如果因此你认为不会有续集,那就太天真了。漫威的电影策略正是如此,卡罗尔·丹弗斯将会在新一代复仇者联盟(当他们再度集结的时候)中扮演一个更具分量的角色。

即使《惊奇队长2》很可能发生在地球之外,但她在20世纪90年代的故事还没有结束。续集需要回答的问题太多了。例如,我们在《银河护卫队》中第一次看到罗南时,他完全是一个狂热的好战分子,那么在此期间他究竟遭遇了什么,还有斯克鲁人解放运动又进行得如何了,克里斯克鲁战争是如何结束的呢,在20世纪20年代塔罗斯夫妇是如何与尼克·弗瑞一起回到地球的。

凯文·费奇表示,《惊奇队长2》是他在漫展上"没有时间谈论"的项目之一,所以很显然它会紧跟在第四阶段之后推出。









6. 银河护卫队3

如果詹姆斯·古恩没有被炒鱿鱼,然后被华纳兄弟雇去制作新版《自杀小队》,如果不是因为这些不愉快的变故,《银河护卫队3》也会是第四阶段的一部分。可惜,现在期待已久的粉丝们必须等待更长时间,等待詹姆斯·古恩将DC史上最坏英雄们再度集结完成才行。

从《复仇者联盟4：终局之战》结尾来看,《银河护卫队3》的故事很可能会随着星爵寻找卡魔拉而展开,另外雷神也加入了护卫队,所以《雷神4》一开始他可能不会露面,经过一段波折才终于回到地球。另外,《银河护卫队3》的线索可能还包括索维林人的追杀,阿耶莎的复仇和魔士亚当的登场。

《银河护卫队3》很可能是《银河护卫队》系列的完结篇,是否真的就此完结尚有待观察,但即使真的如此,他们的故事也肯定不会真的结束。









5. 尼克·弗瑞：天剑局特工[Disney+]

如果不是《蜘蛛侠：英雄远征》最后的片尾彩蛋,谁能想到这个特别的小插曲。鉴于第三部蜘蛛侠电影仍未得到确认,那些所谓的票房不过十亿就散伙的传言似乎还真不是空穴来风,那么片尾彩蛋中显示的真正的尼克·弗瑞、斯克鲁人和神秘空间站必然指向MCU未来的其他项目。

问题是,第4阶段已公布的项目实际上都没有尼克·弗瑞的用武之处。天剑局作为抵御来自宇宙威胁的太空防御站,似乎可以结合到《奇异博士2》的多元宇宙故事中,但尼克·弗瑞现阶段并没有手段去跟踪多元宇宙的威胁,这完全是法师巫术才能插手的事情,所以《奇异博士2》还是没有尼克·弗瑞的位置。

也许,更有可能的后续是跟进斯克鲁人和《蜘蛛侠：英雄远征》中提到的那些克里"隐秘卧底"的线索推出一部在Disney+上播出的《秘密战争》或《天剑局》剧集。你觉得呢？









4. 蚁人3

鉴于《蚁人2：黄蜂女现身》的票房成绩算不上特别成功(至少参照其他漫威电影来说确实如此),《蚁人3》看起来似乎并不像是漫威接下来会特别优先的项目,但是如果漫威有注意到蚁人在《复仇者联盟4：终局之战》中的影响有多大,那么一定会适时给蚁人和黄蜂女安排上三部曲的完结篇。

蚁人系列向来都很容易切合到漫威电影宇宙中,第三部也有相当多的故事线索值得跟进,而且可能会更多地聚焦于斯科特与女儿凯茜的关系,现在凯茜年纪稍大了些,这恰是第三部最有价值的方向之一,借由这部电影完全可以衍生出凯茜的后续发展- 乃至获得她的超级英雄身份易身女。

更何况保罗·路德是公认为的一位很有魅力的演员,既然雷神在恶评如潮的《雷神2：黑暗世界》之后还能推出两部续集电影,那么《蚁人3》肯定有很大机会在第5阶段归来。









3. 鹰眼与少年复仇者[Disney+]

首先声明,这个片名中的鹰眼不是作为复仇者联盟元老之一却连一部个人电影都没有的鹰眼,而是下一代的女鹰眼。

尽管杰里米·雷纳饰演的鹰眼克林特·巴顿将会通过Disney+的《鹰眼》剧集回归MCU,而且有传言称,他可能还会出演《黑寡妇》电影,解答粉丝们关注已久的谜团——在布达佩斯究竟发生了什么。他甚至还将出现在动画剧集《如果》里了。但几乎可以肯定,克林特·巴顿的故事将在第四阶段走向结束。

不过,这并不意味着鹰眼彻底退场了,既然《鹰眼》剧集将讲述他以鹰眼的身份指导凯特·毕晓普,那么相对来说,《鹰眼》仅仅是凯特·毕晓普个人故事的开始,没理由有头无尾就这么匆匆结束了。

况且我们早就听说了一些关于《少年复仇者》项目的报道,而凯特·毕晓普和凯茜·朗极有可能成为少年复仇者的两位初创者。虽然电影中可能不会再有鹰眼,但漫威通过Disney+平台集结一支次量级的复仇者团队,借以延续鹰眼的名号,又何乐不为呢？









2. 黑豹2

黑豹是凯文·费奇在漫展最后陈述中特别提到的角色之一。接下来黑豹不仅会和迈克尔·B·乔丹塑造的杀人魔头一起出现在动画剧集《如果》里,而且《黑豹2》也必然会是MCU第5阶段的重要电影之一。

第一部《黑豹》非常成功,获得了13亿美元的全球票房,更为重要的是它赢得了大量非裔观众的共鸣。这是漫威电影第一次真正表达出了部分人的心声,反响自然相当强烈。因此,随着查德维克·博斯曼和瑞恩·库格勒的回归,第二部显然还会再获佳绩。

参照《复仇者联盟4：终局之战》里提到的那场"水下地震",我们大致猜到了纳摩可能会在《黑豹2》中登场,另外据瑞恩·库格勒也透露,瓦坎达可能会再次因为黑豹的个人恩怨而受到威胁。









1. X战警

《神奇四侠》已经近了,《X战警》还会远吗。

如果《奇异博士2》确实如大家猜测的那样引发了一起改变现实的事件,将变种人带入了MCU主时间线,那么让X战警或者至少一组变种人在第5阶段登场,进而推出X战警电影也合情合理。

也许漫威会先用几个热门变种人的故事试水,不过将变种人的到来当做一个事件来处理也完全可行,将变种人集结在一起探索他们是谁、来自哪里,这完全就相当于第5阶段的复仇者联盟电影。如果漫威敢把片名直接命为《复仇者大战X战警》,那保证他们的票房会再多出好几亿。【 电影角 】系头条号签约作者

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