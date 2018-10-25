《追鹰日记》：我的朋友是只鹰





说来可悲, 成年人往往对儿童电影缺乏耐心, 因此错过了很多好东西。一旦看过大量情节类似的电影之后, 人们往往会变得很挑剔, 但是对于年轻的小观众来说, 一切都是新鲜的。《追鹰日记》讲述了一个男孩和一只老鹰相互成长的简单故事，以最神奇的方式展现了电影魅力。其中令人惊叹的摄影画面能够让任何对其不屑一顾的观众心生敬畏, 而影片关于同情心和尊重的重要性的主题也永不过时。

这个故事很简单, 甚至对于影片的整体成就而言，故事的重要性其实很小。让·雷诺扮演一个生活在奥地利阿尔卑斯山脉高海拔地区的老樵夫, 像传统的儿童故事讲述者一样从头到尾讲述这个故事, 所以年轻的小观众不会质疑他怎么知道的这么多。他的角色相对于这里所有自然生物的守护者, 不过他特别关注年幼的小鹰阿贝尔和沉默的人类男孩卢卡斯 (曼纽尔·卡马科)。

阿贝尔的雄鹰父亲在电影开场的一场壮观搏斗中死去后, 母鹰无力为鹰雏提供足够的食物, 于是阿贝尔被从鹰巢中推了出去。卢卡斯救了阿贝尔，时时刻刻念着它, 因为他从他俩的羁绊中找到了逃避其酗酒父亲伤害的避难所。但是, 正如卢卡斯必须找到一种方法摆脱他无法忍受的家庭危机一样, 他最终也必须让他的小鹰朋友恢复自由。

这部电影并未依赖于受过训练的鸟儿, 而是完全采用真正的老鹰进行制作, 而且大部分镜头都在野外拍摄。当然, 在制作戏剧冲突的过程中, 自然风景提供了很大的帮助, 例如猛烈的阿尔卑斯天气, 但也不应低估记录这种壮观景象的技巧和耐心。我们得以看到小鹰在偏僻的鹰巢里争斗, 在冰冷的河流里挣扎, 在陡峭的斜坡上戏剧性追逐野山羊, 以及试图用脚爪穿过雪地的滑稽困境。阿贝尔在山峰之上滑翔的空中画面令人叹为观止, 另外我们还看到了即使是顶级捕食者也会面临的自然危险。阿贝尔并非是森林里唯一的捕食者, 而且在故事结束之前, 卢卡斯也将遭遇自然界的威胁。

为了适应不断变化的野外镜头, 这个故事似乎被改写了许多次, 尤其是曼纽尔·卡马科的成长使得早期场景很难重新返工, 但这个男孩的表演让人心动, 年轻的小观众会很容易沉浸其中。尽管影片部分地方重复乏味，一些对话也矫揉造作, 但持续令人震撼的视觉画面足以弥补这些缺陷。因此, 这是一部罕见的真的值得阖家观赏的电影。