从《香火》到《疯狂的外星人》，宁浩到底想干什么？

《神雕侠侣》的故事里有一段情节，说的是杨过断臂坠崖后，偶然研习了绝顶高手独孤求败留存世间的精妙剑法。

这套剑法以独孤的年龄，和所使用兵器的不同，被分成了四层境界。



第一层是一把“凌厉快剑”，乃其二十岁前所用，主动攻击、生猛异常；

第二层是一把“紫薇软剑”，为其而立之年所使，举重若轻、可也伤敌无数；

三十岁后，独孤看淡胜负，就进入了“重剑无锋”的第三层；

待到四十不惑，他使一把腐朽木剑，不露锋芒、不争强好胜，润物细无声。

用金庸先生的原话讲，武功练到第四层，随便拿一个东西就是兵刃，飞花摘叶，皆可伤人。

这其实是庄子讲的“不役于物”，不为外物所奴役，外物完全被我所控制，所以你看上去他是两手空空，其实他已经达到炉火纯青的程度了。

而这个论述写的绝不仅仅是打架的境界，放之世间万事万物，乃至人生也不外如是。

有人要问，罗嗦这么多和电影有毛线关系？

还真有。

我认为，理解金庸先生的武学境界，是拆解宁浩的电影世界的前提。

看懂了这四层的进阶之路，我们就能明白他是怎么拍出，以及为什么要拍这部《疯狂的外星人》。

现代社会的讽刺寓言，一场不再疯狂的疯狂实验。

如果我们按照时间线来划分，宁浩导演的创作历程其实已经度过了前两个阶段。

2003年，一部名叫《香火》的学生毕业作品在东京电影节上技惊四座，两年后，宁浩又凭借《绿草地》正式涉入“江湖”。

然后便是横空出世的“疯狂”系列，通过《疯狂的石头》与《疯狂的赛车》这两部作品，宁浩给自己贴上了“多线叙事&黑色幽默”的标签，让所有看过电影的观众都记住了这位生猛的后生。

在早期的商业电影里，宁浩将西方剧作中已经得到证明的好招式直接“拿来主义”，并进行了本土化的改造，按照导演本人的说法，他找到了一种把华丽的“蒙太奇”落地通俗化的方式，并以此来实践着自己的“大师梦”。

接下来，他又在《无人区》、《黄金大劫案》中精进了这些招式，并打造出一套成熟的，带有“宁式符号”的视听语言。

正如绝顶高手独孤求败，在不惑之年进入“重剑无锋”的阶段那般，站在四十岁这个当口，宁浩又该如何寻找属于自己的第三层剑法呢？

他的第一个答案，是2014年的《心花路放》。

这部电影在商业上并没有取得宁浩导演之前作品那样的成功，很多喜欢他的观众看完之后发现，除了主创团队的名字我都认识之外，这片子的其他方面好像不太对味——

既没有“疯狂”里的多线叙事与“种种巧合”，也少了“无人区”中那种多类型片杂糅出来的戏剧冲突。

而不对味的《心花路放》，恰恰是成长到这一阶段的宁浩心之所向。

他离开了创作的“舒适区”，通过时间线的逆流和倒转，尝试了新的剧本结构。

电影里耿浩和康小雨拥有完全平行的两条故事线，就当观众都以为男女主人公会在结局处交汇时，却发现他们其实是处在过去和现在两个不同的时空内。

一时间，巨大的荒谬和无助感充斥整个银幕，人们希望看到的传统爱情故事没有出现，期待驾着七彩祥云出场的救世主也被残酷的现实打回了原形。

将故事的戏剧性打碎，是把“通俗”重新解构成反类型的关键，而电影里让人意味深长的情节发展，更像是宁浩书写的一则现代寓言。

是的，“寓言”和“反类型”——你可以理解为这是导演在尝试突破第三层时练就的进阶招式。

在《心花路放》之后，宁浩并没有急于走出下一步，而是出现在各个好友的片场客串演出，并长时间的退居幕后，滋养新人，寻找如《我不是药神》这样的爆款。

看似“玩票儿”一般的心态，与已过不惑，看淡胜负的独孤求败倒也有几分相像。

直到2017年，《疯狂的外星人》低调开机，宁浩才又坐回了“导演”的椅子上。

其实这个项目早在2015年就已经备案了，之所以晚了两年制作，除了硬件方面所遇到的问题，我认为更多还是导演本身没有想好要完成一个怎样的表达。

“外星人”虽然是有刘慈欣的《乡村教师》原著打底，但只能说仅仅是一个灵感来源，从故事到内核都完全不同。

在二刷了这部作品之后，我更加认为和《疯狂的外星人》比起来，《心花路放》所做的尝试只能算是“小打小闹”。

这一次，宁浩导演想要构建一个相当复杂的文本，来挑战自己的极限。

所以“外星人”虽然贯以“疯狂”系列之名，却一点都不“疯狂”，他既不玩多线叙事，也不在你面前炫多少花活，只是坐在火炉边，踏踏实实的讲一个带有嘲讽意味的寓言。

我给它定性为，是宁浩打定主意，即便要在观感上做更多牺牲，也要进行的一次疯狂实验。

而此番韬光养晦后的会心一击，到底完成的如何呢？

闯关致富两不误，耿浩你大胆地往前走。

有时候拍电影就像在玩游戏，创作者需要给主人公设定目标，以及不同级别的怪物，来促成TA不断升级，最终通关。

这个概念在电影的叙事层面尤甚。

既然是游戏，那就必须要有关卡，我一般会把这部分的关卡拆解为两个，一个发生在以主人公的言语、行为以及和他人发生关系所构建的表世界中，另一个是以人物内心所经历的考验和成长为主的里世界。

（《黑天鹅》里的镜像符号）

表里世界互为镜面，有各自需要完成的任务和目标，而如何合理安排两个世界在剧情上产生交集，最终又能否在结尾“闯关成功”，是评判一部作品剧作合格与否的关键。

里世界相对隐蔽，我们先来看看《疯狂的外星人》的表世界。

主人公耿浩，是一个耍猴的，他训练自家猴子“欢欢”在世界公园里表演，但因为生意不景气，园区老板准备让他停业，把这块改造成火锅城。

突然有一天外星人意外坠落，耿浩看其长相怪异、身形灵巧，就把它当成猴子来训练，起名作“骚骚”。

外星人因为失去了头上那根赋予他“超能力”的高科技链条，只好任由人类摆布。

耿浩还有个不靠谱的朋友叫大飞，一心只想着发财的他看到“骚骚”如此通人性，便想把它高价卖出，二人因此爆发冲突，“骚骚”却趁机拿回链条。

此时角色开始发生转变，外星人成为“大哥”，耿浩和大飞两个人成为“阶下囚”，外星人重复以前训练猴子的一套动作让人类来做。

原本外星人只是想要与地球人“建交”，但看到人类如此野蛮低级，便改变主意，干脆毁灭这里。

那么按照表世界的设定，耿浩他们的目标有两个，一是想尽办法战胜外星人，二是借助外星人“发家致富”，摆脱生活的窘境。

那么他们完成了么？

在影片的高潮段落，外星人在与人类的战斗中败下阵来，目标一达成。

随后，外星人因为很喜欢喝大飞销售的一款白酒，便与地球人”化干戈为玉帛“，不仅顺利建交，还和耿浩、大飞做起了星际生意，走上人生巅峰，目标二达成。

以宁浩的编剧水准，表世界关卡只能算是“新手”难度，我们还是把目光移向里世界。

《疯狂的外星人》的里世界并不难进入，剧情中有过多次点题的台词——大飞时常在吐槽耿浩的一句话：“你敢不敢向前迈一步？”

其实这句话同样是导演前作《心花路放》的里世界需要完成的目标，说来也巧，在那里面黄渤饰演的主人公名字也叫“耿浩”，所以你也可以把他们看作同一个人。

耿浩在别人眼里就是个“臭耍猴的”，一个名不见经传的小人物，虽有一技之长却始终得不到周围人的认可，只能勉强糊口。

长期一潭死水的生活让“耿浩”们心理极度自卑，没有改变的勇气，也无法接受如此无能的自己。

外星人的到来成为投入死水中的一枚石子，对于他来说，内心的心结开始松动，每次松动都会反映在表世界的台词中：“活人还能让尿给憋死？”

起初，耿浩希望通过训练外星人“骚骚”来表演全新的节目获取老板的认可，在尝试失败后，他又和大飞与外星人又发生了多次“角色互换”，在此过程中逐步突破心魔，最终在决战时刻完成里世界“向前迈一步”的目标。

在这场戏里，导演用两个非常明显的意象来表现耿浩内心的成长。

首先是耿浩在被外星人再次以“你就是个耍猴的”刺激后，决心走下车，撒了那泡“活人不能被憋死”的尿，从而向懦弱的过去告别。

然后是以外星人骑着自行车飞翔在月亮中间这样一个带有致敬“E.T”的奇观化段落，巧妙呼应了耿浩在之前向老板展示过，但却未能达成的心愿。

这样的处理方式略显简单粗暴，但效率很高。

另外再多说一句，大飞这个人物比起耿浩来说显得过于单薄，其行为一直是被“钱”驱动，最后决战为朋友挺身而出的转变，说服力不够。

不过我认为宁浩导演之所以选择这种并不高明的设计，除了是处于商业属性考虑外，还可能跟下面我要提到的内容有关。

十步埋一梗，千里“两开花”。

刚看《疯狂的外星人》时，有一点让我觉得很奇怪。

虽然宁浩导演之前也喜欢在作品里放置经典电影的彩蛋，但从没有像这一部如此密集，我随便一回忆就能想起很多。

比如开头宇航员与外星人接触，就是致敬了《2001太空漫游》，更别提那艘像极了“黑方碑”的宇宙飞船；

《喜剧之王》里的那句“我养你”，也被大飞拿来戏谑了一番；

甚至还有对《邪不压正》、《E.T.》等作品赤果果的提及。

（没有剧照，拿星爷撑场面）

但当我看完整部电影后，才突然意识到如果你只是把这些彩蛋当乐子，就太小看导演了。

这些致敬的桥段不仅为叙事服务，也在文本层面承担了相当重要的任务。

最明显的是在影片中多次使用的《查拉斯图拉如是说》，这首世界名曲曾被库布里克用在《2001》里。

其中值得一提的，是母猴“欢欢”穿上太空衣，假扮外星人出现在众人面前的那场戏，混杂了中式民乐的《如是说》随之响起，让这一幕“猿猴进化”变得啼笑皆非，荒诞感十足。

类似的荒诞段落还有，导演将耿浩代表着地球人与假扮成外星人的猴子“欢欢”进行建交的段落，完全“复刻”成了电影《降临》里的场景。

而科幻片《降临》中的这段情节，恰恰是在展现一个低级文明是如何与高级文明建立沟通和信任的。

《疯狂的外星人》用“一个耍猴的，愚弄自以为是的人类”替换原本《降临》中的两个文明，消解掉了后者更具思辨性的主题，让这一幕更显得滑稽可笑。

和经典名作同样被“痛下杀手”的，还有各种流行文化符号。

例如，美国队长手里无坚不摧的盾牌，在《外星人》里成了耍猴戏用的道具；

某国神秘组织每次想要去营救外星人，背景首先会响起类似《复仇者联盟》里超级英雄式的激昂音乐，但迎接他们的却是一次次徒劳而返；

号称“最先进”国家的精英，最后却吃了亚洲屎...

当然在宁浩的手中，这些所谓的“致敬”如果只是为了嘲讽一下美帝，那顶多算是一次“自嗨”式的意淫。

他当然没有停留在这个层次，因为——黑完了别人，还要自黑！

前文我提到过，片中外星人与耿浩、大飞二人在“训猴”与“被训”之间发生过几次“权力更迭”。

除了外星人那根代表“智慧和力量”的头箍外，还有一个明显的提示来表达文明与野蛮的象征意味——角色智商在线的时候都是穿戴整齐的，角色失智的时候，身上衣物都是残缺的。

比如有一场戏，耿浩为了追逃跑的外星人，来到郊外某空地，见到一位大妈便问是否见到一只猴子，大妈鄙夷的答道：“你不就是只猴子？”

当时，耿浩没有穿裤子。

（划重点）

通过这些细节，影片其实也消解了所谓“高等人种”和“低等生物”的种种奇葩论调。

前面所有这些主题，在结尾处得到再次升华——外星人拿起金箍棒，装扮成“美猴王”的样子，一通乱砸，毁掉了世界公园里的林肯纪念堂、世贸大楼、白宫、埃菲尔铁塔...

这一刻，东方文化中的神话代表，终于干掉了西方“崇高”的物质世界，中美合拍两开花的奖杯达成。

这一刻，象征更高等文明的外星人却因为长期泡在装满白酒的“大染缸”里，被同化成了满口脏话、烟酒不离身的“油腻大叔”。

这一刻，反讽的意味达到高潮。

宁浩的有所为，有所不为。

谈了这么多的“有招”，那么宁浩的“无招”又在何处呢？

其实从《香火》到《疯狂的外星人》，宁浩作品的内核一直都没有变过。

他的摄影机，始终放在社会底层的“loser”身上，用一出出看似“混乱无序”的闹剧，消解这些人物身上的悲苦，让他们得以在荒诞中求得生存。

同样是聚焦小人物，周星驰走的是“逆袭”美梦，宁浩却执拗地“批判”现实。

因为，即便是再灰暗的现实，也总会有阳光可以照射进来。

现代社会的飞速发展仿佛让每个人都患上了“焦虑症”，感觉自己一停下来就会被时代所淘汰，而这层焦虑又会反噬生活，让我们的人生变得“虚焦”，催动着我们盲目地追求成功。

宁浩曾说过，自己也是个有着落伍焦虑的人，在他的前两层剑招中，这种迫切想要证明自己的感觉比比皆是。

而《疯狂的外星人》，则是他第一次真正意义上的解开枷锁，不去做耍那么多“猴戏”，沉下心去做自己喜欢做的事情。

对宁浩来说，结果如何其实并不重要。

因为，比起小心翼翼的在乎别人投来的评价和目光，人生还是应该为自己而活才乐得逍遥洒脱。

当《疯狂的石头》里的黑皮，叼着一根面包奔跑在高速公路上时；

当《无人区》中的律师，点燃货车与盗猎团伙同归于尽时；

当《心花路放》中的耿浩，挂掉前妻的电话，在屏幕前心如刀绞时；

当《疯狂的外星人》里，黄渤高喊着“我就是个耍猴子，怎么了！”时；

也就意味着，他们都选择了隔断内心的铁丝网，接受现在的自我，与过去的自己和解。

阿根廷作家安东尼奥·波契亚的一句话，恰好能体现这其中的最大价值：

“今天将要结束，明天也将结束，难以结束的是昨天。”