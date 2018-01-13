莫见《芳华》顾影自怜，何妨奋身《无问西东》

网上有些“评论家”真的很分裂，《爱情是狗娘》、《巴别塔》甚至《云图》他们小手一抖轻松五星，轮到艺术表达方式类似的《无问西东》他们居然大呼结构松散、篇幅冗长、故事混乱甚至称为小学生作文。





就像是网络上从“我家门前有两棵树，一棵是枣树,另一棵也是枣树”生发出来的诸多段子之一：鲁迅这样说是名篇，而我说床头有两根香蕉，一根是用来吃的，另一根还是用来吃的就是废话。幸好还是有人既理解了鲁迅先生的原意，又以今时今日最流行的语言重新描绘：“我有两个女朋友，一个是手，另一个也是手”。





观众的欣赏水平就不扯了，聊电影吧。





12月的时候我曾经评价《芳华》大概是冯小刚最好的电影，但其实我对他通过电影传递的价值观的解读是比较悲观的：

[quote]冯小刚拍的是他对理想主义的见解。尽管如今绝大多数人恪守实用主义，仍有一部分年轻人认同那个年代理想主义是真实存在的，做起来当然很难，造一场梦的共鸣还是可以听个响。[/quote]





甚至认为电影想表达的东西和观众在意的东西存在较大错位：

[quote]某些“影评人”被原著(可能也包括冯小刚)带歪了，以为这是一部黑TG黑体制的片子，调子起得老高，憋着使坏呢。没想到观众就把他当情怀片当青春片看了。[/quote]





为什么要把《芳华》和《无问西东》拉到一块儿谈，除了两片最近都在电影院上映，本质上他们都是讲述青春的电影，有英文片名为证：《芳华》又名: Youth(翻译：青春)，《无问西东》又名: Forever Young(翻译：青春永驻)。





女导演兼编剧李芳芳——16岁时出版散文集《十七岁不哭》，后来亲自改编成十集同名电视剧——在电影商业和对作品自身两个层面上展现出比冯小刚更大的勇气。





《无问西东》可以看作视觉化的散文，交叉剪辑的四条叙事线对少部分观众已经存在障碍，而其中六十年代故事线分岔出的高中老师和他妻子的故事更是增强了干扰——这也是影片最大的缺点——但在全世界越来越商业化的电影世界里，其实是非常有勇气的，前面提到的广受好评的《爱情是狗娘》、《巴别塔》和《云图》通通没有拿到高票房。





在作品层面，冯小刚虽然通过萧穗子的口吻对刘峰和何小萍两个“好人”表达了由衷佩服，却也反照出冯小刚们对其半生随波逐流的顾影自怜。





而李芳芳的吟唱是诗意而昂扬坚定的：

如果你看到和听到的是令人沮丧的世间，你还愿不愿意来？





一次次在清华园跑步，一次次在梦中惊醒，一次次面对尔虞我诈的对手和自己，张果果终于在一次扫墓中被李海的义举触动。





遥想泰戈尔访华那年，台上有梅贻琦、梁启超、梁思成、徐志摩、林徽因……台下的吴岭澜激动地看着台上，感到了他们的笃定从容，找到了存在的意义。不是名人的身份光环，是内心中的自识，知道自己想什么、干什么、为什么活着。





60年代初，陈鹏和千千万万的普通人一样在罗布泊隐姓埋名，付出健康甚至一切的代价。他不仅托住了深爱的王敏佳，也举起新中国六亿多人的保护伞。在王敏佳眼里，或许六亿多人都是荒唐可笑，无耻可鄙的，独有陈鹏点亮了她的烛火，照亮了她面前的路。一心想支边的李海让好朋友王敏佳深深失望了，却以生命践行了”医者仁心“——他没有辜负留在雪地里等待救援的张果果的父母。





1937年，日本全面侵华，中华民族到了生死存亡的边缘。知识分子背负着传承文化救国图存的使命，清华、北大、南开历经辗转在云南合并建立西南联大，成为救亡中的灯塔在最黑暗的年代里放射耀眼的光芒。联大学子沈光耀背叛对母亲发下的誓言挺身而出，参加了飞虎队，最后与敌舰同归于尽，用生命诠释了“正义、无畏和真心”。





在李芳芳看来，无论在什么年代，无论是什么境况，无论你是谁，你从容、淡定、(内心)舒服地活着，就是存在着的你、真实的你、珍贵的你。





那么，就像影片开头和结尾镜头对着婴儿提出的问题：如果你看到和听到的是令人沮丧的世间，你还愿不愿意来？