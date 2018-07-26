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你现在的位置：首页>>群组>>周黎明留言版>>荐书: 《长安十二时辰》

荐书: 《长安十二时辰》

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2018-7-26 13:41:06

马伯庸在后记中谈到，写这套书时，他有意模仿了美剧《24小时》的时间节奏和情节编排。读完感觉，确实形神兼备！

 

 

行事不按常理出牌、让领导厌恶令罪犯胆寒、天煞孤星般打不死的张小敬....
对应有勇有谋有钢铁意志、你弄不死他他一定会弄死你的探员鲍小强；

 

凶狠残忍但智商堪堪及格、信仰比天高却命比纸薄的突厥异族狼卫....
对应矢志不渝以消灭美帝霸主为己任，死意拳拳的die hard恐怖分子们；

 

大唐皇帝身边各路权贵在利益捆绑下犬牙交错的关系，和你死我活的权力绞杀....

对应美国内阁以总统为中心高层官员间的明争暗斗....
无论是中国皇帝还是美国总统，都随时可能当堂毙命；

 

笼罩于上元灯会节日气氛中的唐朝长安城，表面看满眼一派繁华盛世、国泰民安，内里却暗流涌动、危机四伏，同样有着影射现实社会的意义。

 

一个相当可怕的阴谋几乎是最后一刻被惊险挫败，随后，却连带牵扯出盘根错节更深层的阴谋计划，和更叵测险恶的幕后主脑。这是《24小时》编剧最拿手的套路，也被完美继承下来！

 

 

看过《24小时》你会知道，那套美剧拥有辨识度极高的多线叙事镜头语言，和齐头并进的情节推进手法。《长安十二时辰》中，经由作者细节异常丰富的谋篇布局，配以扎实的史学功底、纯熟老练的笔力驾驭，不同场景下同步发生的情节仿佛分镜头般逐一呈现，紧绷的故事张力游走在字里行间，阅读时，画面感十足。

 

翻开书页，读者将跟随挣扎在各方势力搏杀中的角色们，于古长安城内左冲右突，亡命奔袭，以喘不上气的节奏和速度，去化解十二个时辰（24小时）中一个又一个倒计时接踵而至的死亡危机。全程斗智斗勇，充斥着大量忠诚、背叛、情谊、仇恨....更埋伏着出人意料的连环反转....

 

小说一旦开读，难以释卷，强烈推荐！

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8043980/
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绚烂只是一时，平淡才是一世！

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