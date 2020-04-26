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《宝莱坞双雄之战》：印度荷尔蒙呛人

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2020-4-26 9:01:51

印度宝莱坞COPY美国好莱坞的典型案例。

 

这部印度特工电影不惜血本，全世界各处取景，以肌肉猛男双主角搭配美女，将美国同类型各种动作大片照葫芦画瓢学了个十足十。

 

 

观看的时候，《碟中谍》、《007》、《速度与激情》、《谍影重重》将在你脑海中逐一闪现。
吸盘扒飞机、无头盔摩托车追逐、特工小组配合行动、组织长出内鬼、豪华超跑边飙车边举枪慢镜对射....
全片对《碟中谍》元素的COPY跟男主角的扮相一样，已经到了袒胸露乳毫不掩饰的地步！

 

考虑到全盘这么干可能会引发观众们的厌恶和反感，甚至阿汤哥的愤然投诉，编导在后半段情节中煞费苦心安插了一个出乎意料的惊喜反转，但立刻又让我想起经典的《变脸》....

 

 

还好，印度电影中不可或缺的精彩大型歌舞场面绝对原创，扭腰摆臀、能歌善舞是印度特工的独门绝技，阿汤哥没玩过，好莱坞动作片里更不会出现。

 

整部电影看下来，感觉编导在有意制造一种基情氛围，成吨成吨的雄性荷尔蒙汹涌泛滥....
从两个浓眉大眼帅帅男主角走路有风自带BGM的慢镜特写中；
从他们互看对方欲说还休情深意长的暧昧眼神中；
从他们刻着鱼尾纹的眼角和胡子拉碴的硬朗下巴中；
从他们线条逶迤结实遒劲的胸大肌和肱二头肌中；
喷薄而出，冲着银幕下的观众们开启洒水车模式，免费大派送，严重挤占了女主角发挥表现的空间....

 

 

我猜相当多的女性观众应该对本片很受用！

5.1 

宝莱坞双雄之战 (2019)

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宝莱坞双雄之战/War(2019)
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