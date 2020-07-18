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《败者为王》：强者奋起，挥拍向更强者

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2020-7-18 9:24:54

当冠军站上领奖台，接受大众鲜花和掌声的礼赞时，很少有人会去想象，通向冠军的道路上流淌着无数汗水、泪水、甚至血水。亚军、季军则更加少人关注，他们的付出一点不比冠军少，然而大量第二名第三名第四名在冠军的阴影中销声匿迹，直至无人问津....

 

 

中国的林丹，马来西亚的李宗伟，两位闪耀世界羽坛的同时代名将，一对充满话题，宿命中的对手良才！

林丹之于国人，无非是在邓亚萍，田亮，姚明，刘翔....那些成就非凡的中国体坛名人堂里新增个名字。而李宗伟之于马来西亚人民，是国家英雄般存在的骄傲。

 

奥运会期间，马国首相曾发出“如果李宗伟拿到金牌，全国庆祝，放假一天”的言论。从未拿过奥运金牌的马来西亚人民，将全部希望，寄托在了李宗伟身上。
遗憾的是，竞技比赛残酷规则决定，冠军只能存在一位。马来西亚羽毛球一哥代表国家参加的四次奥运会比赛，最好成绩均止步于银牌。

 

如果说拿到金牌才算胜利，那么李宗伟，确实有些失败。

 

 

电影镜头从李宗伟的童年时代追随他的成长历程，我们看见，一个马来西亚再普通不过的贫寒家庭中，一枚闪亮的羽毛球天才少年，仿佛掩埋在沙砾中的金子，努力放射自己的光芒。
他酷爱打羽毛球，却屡屡遭到父亲的阻挠；
他从小没受过正规训练，最初打羽毛球全靠野路子自学；
他买不起球拍，于是帮球拍店家绑拍线，换来自己第一个球拍；
他请不起教练上不起羽毛球课，幸运的是被启蒙教练伯乐相中，免费授课....

 

各种不利条件带来的重重障碍，都无法阻挡少年拼尽全力，顽强走向国家队的脚步！

 

片中有两段最振奋人心：
由于家境贫寒，少年李宗伟营养不良，个头明显比同龄人矮，第一次选拔因此错失进国家训练队的机会，小宗伟难过的躲在家里哭。
内疚的妈妈天天给他做据说能长个儿的土豆根汤喝，小宗伟自己更是每晚刻苦锻炼，跳高击打家里的横梁。
划在墙上量身高的粉笔线、持续不断拍打在横梁上的手掌，激昂励志的音乐声中，二者镜头交互切换，最后定格在长大成人的李宗伟脸上！

 

2006年马来西亚锦标赛，李宗伟再度面对林丹————那个每次对战自己负多胜少的宿敌。
终场比赛的每个得分都被镜头展现出来，技术和体能方面，二人早已难分仲伯，拼的就是心理素质和临场发挥。
主场作战的李宗伟在决胜局落后7分、几乎已经输定的境地下咬牙追赶。沐浴着全体马来西亚国人的巨大鼓舞（压力），他一分一分艰苦赶上，最终战胜心魔，击败林丹！

 

弱者受挫，弃拍，黯然离场！
强者受挫，奋起，挥拍向更强者！

 

 

制作方面，这部马来西亚电影中规中矩，谈不上多么优秀，但胜在人物和故事朴实无华。难得的是，主演的外型、神情、打球动作都像极了李宗伟本人，故事中间主角一段感情戏也不失细腻有看头。虽然林丹的扮演者外型与本人相去甚远，但无损电影的观赏度。

 

李宗伟虽然从未拿到奥运会金牌，“败者”如电影标题，但从某种程度上讲，他比运动场上其他“败者”幸运很多。马来西亚对李宗伟仍保有极高的尊重，他受封“拿督威拉”称号（国家终身荣誉的象征），并赢得了为他度身定制的个人传记电影。

 

《败者为王》讴歌的，是那些虽未摘下冠军奖牌，却仍在不断拼搏的运动员。

 

屡败屡战，虽败犹荣，马来西亚人称这种永不言弃的精神为————李宗伟！

 

6.8 

李宗伟：败者为王 (2018)

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李宗伟：败者为王/Lee Chong Wei: Rise of the legend(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8215140/
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