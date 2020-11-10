《金装鬼打鬼/甩皮鬼/艳鬼》:割皮成鬼

剧情比较简单，是一部三级片，片中有一段XO，但是拍得并不太香艳，没有露点，而且大部分时长通过模糊水镜的映影表现。唯一的亮点便是林正英穿道士服出现，降服女鬼。有意思的一个画面：道长跳起来，迅速在自己鞋底画了个符，然后一脚踢到女鬼脸上。此片公映于1992年，僵尸片此时已经日暮穷途了，选择与情色三级片合并去拍一部电影，只为寻一条生路，可惜最后也没找到这条路。

剧情：奸商刘有光（楼南光）事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝（陈颖芝 饰）向翁sir 出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在翁sir 从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害霞姐，通过锦衣授魂术将霞姐的皮肤移至玉芝身上，霞姐被巫医埋在度假村。度假村原居民林大师（林正英）发现刘印堂发暗，厄运缠身。

三男三女六个年轻人来刘拥有的度假村游玩。当晚，翁sir 与玉芝共赴巫山，谁知年轻人不小心动了霞姐坟墓，于是厉鬼上身玉芝，开始逐个报复仇家，杀了翁sir 和巫医。厉鬼上身刘有光。大师发觉“甩皮鬼”怕盐与海水，于是联合年轻人利用水泵引海水将历鬼消灭。大师送走年轻人，刘有光虽然活着，但已经变成了傻子，成了林大师的劳力。